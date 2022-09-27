Таких садов ещё не видели. Как витебские студенты помогли собрать 100 тонн яблок

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность остается в фокусе особого внимания. В стране делается все возможное, чтобы обеспечить внутренний рынок всем необходимым. Регионы увеличивают стабфонды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в Витебской области цифра в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Только по яблокам план – около 4 тысяч тонн. Радует и урожай. Чтобы вовремя и без потерь собрать витаминную продукцию, подключили студентов. Виктор Пралич продолжит тему.

Площадь лужеснянских садов под Витебском – почти 25 гектаров. Сорта – от ранних до поздних зимних. «Алеся», «Имант», «Заславское» – большая часть отечественной селекции. Не капризны в уходе на протяжении сезона, да и урожай дают впечатляющий.

Сорванные плоды на месте сортируют по ящикам. Товарный вид пойдет на хранение, поврежденные – сразу же на переработку. Ежедневно из сада вывозят по 10-12 тонн яблок. Плечо в уборке фруктов подставили и студенты. Сегодня сбором занимаются более 160 человек.

Вадим Винник, преподаватель Городокского аграрно-технического колледжа:

Есть безусловные лидеры в этой уборочной страде. Интересно, нравится. Если погода позволяет, учащиеся имеют возможность даже заработать неплохие денежные средства. Я считаю, что это хороший такой практический навык для будущих выпускников, которые планируют работать в сфере сельского хозяйства. По 3 тонны на группу собираем яблок. Яблоки хорошие. В этом году с урожаем проблем нет. Чтобы собрать урожай яблок вовремя, в Витебске привлекли студентов.

Трофим Игнатьев – будущий техник-механик. Обучается в Городокском аграрно-техническом колледже на первом курсе. Живет в Витебске. Масштабы таких садов еще не видел. Яблочная уборочная для него первая. Но уже успел выбиться в передовики.

Трофим Игнатьев, учащийся Городокского аграрно-технического колледжа:

Все собирают хорошо яблоки. Остаются просто пустые деревья. Тут очень классно. Несложно, мы просто собираем. А если не можем достать, трясем дерево.

Уже заготовлено более 100 тонн яблок. А урожай собран всего лишь с третьей части фруктовых садов. Хотя в 2021 году трехзначная цифра была чуть ли не предельной. О хорошем урожае-2022 хлопотали еще с ранней весны, соблюдая агротехнические подходы.

А это социальные учреждения и торговые сети. Часть хранилища уже заполнена. Здесь свежий продукт будет в состоянии сна до марта. Температура в 4-5 °C и влажность 96 % обеспечат качественную сохранность яблок, причем без какой-либо обработки. Что и отличает отечественный продукт от импортных аналогов.

Виктор Пралич, корреспондент:

Эти молодые деревья – сады будущего. Начало положено. Первые 3 гектара высадили год назад по новой технологии. Каждая яблоня будет поливаться индивидуально, что позволит получать высокий урожай.