Сестра Хатыни. 79 лет назад немцы сожгли деревню Шкленниково и всех её жителей

Новости Беларуси. В деревне Шкленниково Мядельского района почтили память жертв геноцида. В этот день 79 лет назад немецко-фашистские захватчики дотла сожгли населенный пункт со всеми его жителями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так фашисты отомстили за помощь партизанам в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно сестра Хатыни собирает на своей земле сотни человек. Отдать дань памяти погибшим приехали представители районной власти, школьники, местные жители, а также родственники погибших. Они возложили цветы к обелиску, состоялась минута молчания.