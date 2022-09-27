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Сестра Хатыни. 79 лет назад немцы сожгли деревню Шкленниково и всех её жителей

27 сентября 2022 15:32
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Новости Беларуси. В деревне Шкленниково Мядельского района почтили память жертв геноцида. В этот день 79 лет назад немецко-фашистские захватчики дотла сожгли населенный пункт со всеми его жителями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сестра Хатыни. 79 лет назад немцы сожгли деревню Шкленниково и всех её жителей-1

Так фашисты отомстили за помощь партизанам в годы Великой Отечественной войны.

Ежегодно сестра Хатыни собирает на своей земле сотни человек. Отдать дань памяти погибшим приехали представители районной власти, школьники, местные жители, а также родственники погибших. Они возложили цветы к обелиску, состоялась минута молчания.

Сестра Хатыни. 79 лет назад немцы сожгли деревню Шкленниково и всех её жителей-4

Также на мероприятии можно было познакомиться с копиями документов молодечненского Зонального архива о злодеяниях фашистов на территории Мядельского района в годы войны и выставкой картин народного художника Василия Шаранговича.

# Великая Отечественная война # общество # Василий Шарангович # Фотофакт

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