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«Таких проектов в Беларуси нет». Чем уникален кинотеатр в Столбцах, который построят к «Дажынкам»?

15 августа 2022 14:02
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Новости Беларуси. Столбцы готовятся принять областной праздник тружеников села «Дажынки». Жителей райцентра ждут многочисленные подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Таких проектов в Беларуси нет». Чем уникален кинотеатр в Столбцах, который построят к «Дажынкам»?-1

Уже завершается строительство нового здания кинотеатра. Оно рассчитано на 47 мест, в том числе и для людей с инвалидностью. Зрительный зал будет с современной аппаратурой, хорошим качеством звука и картинки. В фойе кинотеатра разместят зону отдыха с мини-баром и билетными кассами. Строители уже завершили монтаж металлоконструкций и каркас. Сейчас ведутся отделочные работы.

«Таких проектов в Беларуси нет». Чем уникален кинотеатр в Столбцах, который построят к «Дажынкам»?-4

Валерий Бабер, прораб строительной компании «Стройкомплекс»:
Проект этого кинотеатра индивидуальный, таких проектов в Беларуси нет. На данном этапе ведутся работы отделочные, они уже идут к завершению. Пусконаладочные работы, уже установлена кино- и видеоаппаратура. Она уже налажена. Работы по благоустройству тоже уже ведутся к завершению. Озеленение территории тоже ведется. Государственная комиссия 24 августа. Я думаю, что к этому времени работы будут завершены. Объект будет сдан в эксплуатацию вовремя.

«Таких проектов в Беларуси нет». Чем уникален кинотеатр в Столбцах, который построят к «Дажынкам»?-7

Возле здания кинотеатра обустраивают площадку под открытым небом с амфитеатром. Здесь будут проводить концерты, тематические лекции и мероприятия для молодежи. Строительные работы завершат в конце лета.

# Дожинки # общество # Валерий Бабер # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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