«Таких проектов в Беларуси нет». Чем уникален кинотеатр в Столбцах, который построят к «Дажынкам»?

Новости Беларуси. Столбцы готовятся принять областной праздник тружеников села «Дажынки». Жителей райцентра ждут многочисленные подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже завершается строительство нового здания кинотеатра. Оно рассчитано на 47 мест, в том числе и для людей с инвалидностью. Зрительный зал будет с современной аппаратурой, хорошим качеством звука и картинки. В фойе кинотеатра разместят зону отдыха с мини-баром и билетными кассами. Строители уже завершили монтаж металлоконструкций и каркас. Сейчас ведутся отделочные работы.

Валерий Бабер, прораб строительной компании «Стройкомплекс»:

Проект этого кинотеатра индивидуальный, таких проектов в Беларуси нет. На данном этапе ведутся работы отделочные, они уже идут к завершению. Пусконаладочные работы, уже установлена кино- и видеоаппаратура. Она уже налажена. Работы по благоустройству тоже уже ведутся к завершению. Озеленение территории тоже ведется. Государственная комиссия 24 августа. Я думаю, что к этому времени работы будут завершены. Объект будет сдан в эксплуатацию вовремя.