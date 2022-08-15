«Услуга очень востребована». В Минске упростили порядок прохождения медкомиссии для водителей

Новости Беларуси. Пройти водительскую медкомиссию столичным автомобилистам станет проще. Обследование на годность к управлению транспортными средствами категорий А и В начали проводить дополнительно в трех поликлиниках Минска: 3-й, 11-й и 26-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое нововведение удобно как для автовладельцев, так и для медучреждений, так как помогает значительно сократить нагрузку на врачей и сроки оформления документа. В 26-й поликлинике уже выдано более 100 справок. Прием осуществляется три дня в неделю – со вторника по четверг с 10:00 до 13:00.

Ольга Косякова, заместитель главного врача 26-й городской поликлиники:

Услуга очень востребована, по предварительной записи мы записываем 12 человек в день. Существует водительская комиссия в составе четырех врачей: врач-терапевт, невролог, отоларинголог и офтальмолог, по необходимости мы еще можем привлекать врача-гинеколога, хирурга и иных специалистов. Работаем трижды в неделю.