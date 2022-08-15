Женщинам нужно есть бразильские орехи. В чём польза этого продукта для организма человека?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Люди не меньше белок любят орехи. И правильно делают, ведь они не только вкусные, но и очень полезные. О том, какими свойствами они обладают и как влияют на наш организм, расскажем сегодня. Орехи – это просто кладезь полезных витаминов и минералов. Они богаты Омега-3, ненасыщенными жирными кислотами, витаминами – группы B, а еще – А, C, D и Е.

Марина Марущик, нутрициолог:

Прежде чем потреблять орехи, их нужно подготовить. И здесь важно знать о том, что в орехах содержится такое вещество, как фитиновая кислота, ингибитор, то есть вещество, которое снижает нашу ферментативную активность. Самые полезные – органические орехи. Но перед употреблением лучше их вымочить и обсушить, при этом полезные свойства никуда не исчезнут. Марина Марущик:

Разные орехи вымачиваются в разном температурном режиме и по разному временному интервалу. Но в среднем от 4 до 12 часов.

Все орехи мы можем разделить на две группы: белковые и жиросодержащие. К белковым относят миндаль, фундук, фисташки, кешью. В топе жиросодержащих – макадамия, бразильский орех и пеканы. Марина Марущик:

Бразильский орех называется женским орехом, потому что в его составе высокое содержание селена, а он участвует в построении гормонов щитовидной железы. Если же бразильский орех считается женским, то мужским являются пеканы. Стоит также упомянуть о грецком орехе, который богат Омега-3 и Омега-6.

Светлана Чернушевич, диетолог:

Еще грецкие орехи являются профилактикой атеросклероза, потому что они уменьшают количество так называемого плохого холестерина и увеличивают количество хорошего. В детском возрасте вводить орехи в рацион нужно в небольших количествах. Врачи рекомендуют начинать с одной трети чайной ложечки, постепенно увеличивая.

Ольга Шух, врач-терапевт, диетолог, заведующий отделением профилактики поликлиники Минской ЦРКБ:

Современные педиатры, аллергологи и диетологи не запрещают начинать прикорм даже с орехов. Самое главное – безопасная подача продукта в виде паст либо соусов. Детям до 5 лет вообще не рекомендуются целостные орехи, потому что существует факт повышенного травматизма и удушья. Марина Марущик:

Из списка необходимо вычеркнуть арахис, потому что это псевдоорех. Он относится к группе бобовых.