После войны Сталин не смог продолжить открытую антирелигиозную политику. Почему?

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

На 12-й день Великой Отечественной войны в газете «Правда» опубликовали речь Сталина к народу.

«Братья и сестры!» – по православному обратился вождь к советским людям. Летом 1941 года свернули антицерковную пропаганду. 4 сентября 1943 года Сталин принял в Кремле трех иерархов и заключил с ними что-то вроде мирного договора. Это был ответный ход Сталина фюреру.

Иерей Федор Кривонос, кандидат богословия: В 1944 году Беларусь была освобождена от немцев. Сталин уже не мог открыто проводить антирелигиозную политику, закрывать в массовом порядке храмы по одной простой причине. Потому что в глазах людей он не мог позволить себе быть хуже Гитлера, который невольно оказался пособником процесса восстановления храмов.

Артемий, епископ Гродненский и Волковысский:

Когда уже немец был под Москвой, к Сталину пришли из НКВД, политбюро и говорят, что на оккупированной территории фашисты получают больше доверия у населения, чем советская власть благодаря своему положительному отношению к церкви.

По крайней мере не препятствовали по сравнению с Советами. Открывали храмы, открывали какие-то монастыри. Очень много храмов было открыто.