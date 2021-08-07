«Такие вот ведьмы реальные». Николай Карпенков о «визжащих» женских маршах

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Они в глаза бросались, они царапались, они орали, они визжали как безумные. Страшно подумать, что такие женщины у нас есть – кого они родят, кого воспитают? Я очень хорошо помню толпу женщин беснующуюся, которая нападала на ОМОН, на сотрудников правоохранительных органов – у кого выцарапан глаз, у кого порваны губы. То есть такие вот ведьмы реальные.