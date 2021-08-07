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«Такие вот ведьмы реальные». Николай Карпенков о «визжащих» женских маршах

07 августа 2021 15:35
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Такие вот ведьмы реальные». Николай Карпенков о «визжащих» женских маршах-1

Каждую субботу Минск погружался в истошные визги. По центральным улицам шествовали женские марши.

«Такие вот ведьмы реальные». Николай Карпенков о «визжащих» женских маршах-3

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками: 
Они в глаза бросались, они царапались, они орали, они визжали как безумные. Страшно подумать, что такие женщины у нас есть – кого они родят, кого воспитают? Я очень хорошо помню толпу женщин беснующуюся, которая нападала на ОМОН, на сотрудников правоохранительных органов – у кого выцарапан глаз, у кого порваны губы. То есть такие вот ведьмы реальные.

Юлия Артюх о выступлении на женском форуме: ком подпер так высоко, что было сложно выдавить из себя слово. Подробнее здесь.

# Акции протеста # Николай Карпенков

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