Юлия Артюх о выступлении на женском форуме: ком подпёр так высоко, что было сложно выдавить из себя слово

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

На женской теме мятежники спекулировали еще с лета. Но они не ожидали получить такой сокрушительный ответ. 15 тысяч женщин – на «Минск-Арене» яблоку негде упасть. Такой энергетики здесь еще никогда не было.

Юлия Артюх, телеведущая СТВ:

До мурашек. Очень эмоционально. Мне лично запомнилось больше всего выступление игуменьи Гавриилы.

Игуменья Гавриила:

Давайте трезво осмыслим, к какой же «свободе» и переменам призывают нас? К той же свободе, когда через мерзкие паутины [экстремистский Telegram-канал – прим. ред.] и их кураторы призывают к забастовкам, к нарушению правопорядка, к оскорблению и даже линчеванию властей, правоохранителей, депутатов и нас, законопослушных граждан.

Юлия Артюх:

Ком просто подпер так высоко, что было сложно выдавить из себя слово. У меня першило в горле, я понимала, что если я сейчас начну кашлять, то я буду кашлять полчаса, а мне надо говорить. Вот я вышла, мне надо сказать, как солдат.

Юлия Артюх:

Мой муж офицер, и как другие офицеры, готов защищать нашу Родину до победы. Когда я собиралась сюда, он мне сказал: «Юля, передай нашему Президенту, нашему Александру Григорьевичу, и нашим любимым, дорогим женщинам, что пусть ничего не боятся. Я костьми лягу, но БЧБ-флаг никогда не поднимется над нашей страной». Юлия Артюх:

Вышла Наталья Николаевна Эйсмонт, прочла телеграмму от Президента, сказала, что он, к сожалению, не сможет быть на мероприятии.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Мы сегодня здесь, на этом замечательном празднике, а мужчины, как это и полагается, сегодня на боевом посту. Да, такова сегодня ситуация. Я думаю, что вы меня поддержите и мы извиним главу государства за то, что в этот вечер он сегодня не здесь и не с нами. Правда ведь? Юлия Артюх:

Прокатилась волна такого сожаления, что Президента не будет. Прямо прочувствовалось и звуками эмоционально, и какими-то еще невидимыми токами прошлось по рядам. Потом проходит время и объявляют…

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Буквально через каждые 20-30 минут меня информировали о ходе вашего форума, и я понимал, что я не успею на это великое действо. И решил хотя бы телеграмму вам направить. Я не знаю, я прямо сейчас зашел… Потом созвонился в последний раз, мне говорят: «Да нет, мы еще шумим». Так я принял решение, по пути переоделся и приехал на этот форум, чтобы сказать буквально несколько слов вам.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, что я не агрессор, я очень мирный человек. Я вырос в деревне, где каждый защищал друг друга, помогал как мог. Я старался в нашей стране сделать так, чтобы мы все были друзьями, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы заботились друг о друге. Я был категорически против, чтобы сегодня во дворы пришла эта беда. Они ее хотят бросить в наши квартиры. Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне. Поверьте, ситуация очень непростая, я ее не хочу усложнять. Мы мужики и мы решим эту проблему. Если мы сейчас дрогнем и отдадим этот клочок земли, погибнем не только мы, погибнут наши дети и внуки. Поэтому вы правы, Беларусь мы не отдадим, потому что мы ее любим, а любимую не отдают.