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70-летний мужчина пытался скрыться на машине, но его поймали. Почему ГАИ усиливает профилактику пьянства за рулём

24 июля 2020 22:52
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Новости Беларуси. В ГАИ усилили профилактику езды в нетрезвом виде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

70-летний мужчина пытался скрыться на машине, но его поймали. Почему ГАИ усиливает профилактику пьянства за рулём-1

На любителей покататься под градусом обратят особое внимание. Только за последние полгода таких водителей оказалось больше тысячи. Причем если одни соглашались с нарушением, то другие шли до последнего.

70-летний мужчина пытался скрыться на машине, но его поймали. Почему ГАИ усиливает профилактику пьянства за рулём-4

Например, в июле в Заводском районе экипажу ГАИ пришлось гнаться за нетрезвым водителем. Лихач пытался выехать из города, но был пойман. За рулем находился 70-летний мужчина. Он признался, что градус в крови добавил уверенности, что удастся скрыться. В итоге нарушителю придется заплатить 2 000 штрафа и 4 года ходить пешком. К счастью, подобных случаев все меньше.

70-летний мужчина пытался скрыться на машине, но его поймали. Почему ГАИ усиливает профилактику пьянства за рулём-7

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За шесть месяцев текущего года всего по вине нетрезвых водителей было совершено шесть дорожно-транспортных происшествий, что на 50 % меньше числа аналогичного периода 2019 года.

# Вождение в нетрезвом виде # общество # Александра Попова # Фотофакт

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