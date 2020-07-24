70-летний мужчина пытался скрыться на машине, но его поймали. Почему ГАИ усиливает профилактику пьянства за рулём

Новости Беларуси. В ГАИ усилили профилактику езды в нетрезвом виде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В ГАИ усилили профилактику езды в нетрезвом виде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На любителей покататься под градусом обратят особое внимание. Только за последние полгода таких водителей оказалось больше тысячи. Причем если одни соглашались с нарушением, то другие шли до последнего.
Например, в июле в Заводском районе экипажу ГАИ пришлось гнаться за нетрезвым водителем. Лихач пытался выехать из города, но был пойман. За рулем находился 70-летний мужчина. Он признался, что градус в крови добавил уверенности, что удастся скрыться. В итоге нарушителю придется заплатить 2 000 штрафа и 4 года ходить пешком. К счастью, подобных случаев все меньше.
Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За шесть месяцев текущего года всего по вине нетрезвых водителей было совершено шесть дорожно-транспортных происшествий, что на 50 % меньше числа аналогичного периода 2019 года.