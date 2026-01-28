Уважают ли белорусские традиции трудовые мигранты? Мнения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Когда к нам сюда приезжают россияне, они много говорят о том, как им здесь хорошо, о чистоте. И когда пытаешься узнать, что именно вам нравится, они говорят: слушайте, так Москва уже не наша, Питер уже не наш. Под этой аргументацией экономической – она понятна и она необходима. Здесь нет никого, кто выступал бы за жесткие барьеры и запреты. Но дальше, когда эта ситуация развивается, извините, они склонны иметь много детей. У них склонность иметь хорошие, большие, крепкие семьи. В любом случае будут смыкаться между собой и образовывать некие единицы этнические, территориальные и так далее.



А мы, белорусы, к сожалению, демографические результаты показываем не самые хорошие. Лет через 50 не скажут ли они нам, подвиньтесь, не ваш город. Как в Европе это и происходит, когда уже белый человек – это эксклюзив в Париже.