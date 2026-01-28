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Уважают ли белорусские традиции трудовые мигранты? Мнения

28 января 2026 17:33
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Когда к нам сюда приезжают россияне, они много говорят о том, как им здесь хорошо, о чистоте. И когда пытаешься узнать, что именно вам нравится, они говорят: слушайте, так Москва уже не наша, Питер уже не наш. Под этой аргументацией экономической – она понятна и она необходима. Здесь нет никого, кто выступал бы за жесткие барьеры и запреты. Но дальше, когда эта ситуация развивается, извините, они склонны иметь много детей. У них склонность иметь хорошие, большие, крепкие семьи. В любом случае будут смыкаться между собой и образовывать некие единицы этнические, территориальные и так далее.

А мы, белорусы, к сожалению, демографические результаты показываем не самые хорошие. Лет через 50 не скажут ли они нам, подвиньтесь, не ваш город. Как в Европе это и происходит, когда уже белый человек – это эксклюзив в Париже.

Уважают ли белорусские традиции трудовые мигранты? Мнения-2

Евгений Пунинский, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Тут уже мы виноваты сами, потому что нам надо самим шевелиться. Святое место пусто не бывает, как мы это знаем. Если мы не проявляем инициативу, ее за нас делает кто-то другой.

Уважают ли белорусские традиции трудовые мигранты? Мнения-4

Вероника Трубкина, выпускница лидерской платформы «Команда будущего»:
Есть у нас в Беларуси, новые вынесены уже указы, постановление из миграционной политики. И здесь же как раз таки, о чем вы говорите, все прописано. То, что они уважают наши все традиции. Должны знать белорусский.

– Не все.

Вероника Трубкина:
Приведите, пожалуйста, пример, кто не уважает. Вот конкретно. Только приведите те, где они были замечены, как вы говорите, в неуважении белорусских традиций, что они там, допустим, брали нашу государственную символику, что-то с этим сделали. По крайней мере, мы такого не знаем, этого не было.

Подробности в видео.

# Культурные традиции # Белорусские традиции # Евгений Пустовой # Григорий Азаренок

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