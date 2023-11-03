Почему экстремисты не смогли использовать тему «Чернобыльского шляха»? Рассказал Кирилл Казаков

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

«Чернобыльский шлях» почему использовался нашими экстремистами? Потому что мы пытались доказать, что это самая главная беда последнего времени. Как Позняк придумал Куропаты, так попытались оседлать и «Чернобыльский шлях». Им за какое-то время удалось эту чернобыльскую тему превратить в тему антигосударственную. И когда Президент тему Чернобыльской катастрофы перевернул тем, что начал строить энергетическую станцию, которая сейчас является гарантом нашей безопасности. Ты представь, он же отнимал у них идеологический хлеб. Это была самая главная борьба. Не страх людей перед атомной электростанцией, а то, что он выбивал идеологическую почву у них.

Григорий Азаренок, СТВ:

В 2020-м построили атомную станцию. Уже в 2021-м этого «шляха» практически не было, а в 2022-2023 его в принципе не было, как-то это уравновесилось.

Кирилл Казаков:

Просто нет причины выходить на улицу с колоколом и рассказывать о том, что мы все погибнем от радиации. Простите, это была глобальная катастрофа, но в ней не виноват Президент Лукашенко. В ней не виноваты власти, которые строят независимую Беларусь. Они строят государство, начиная с 1991 года. Они оказались в той парадигме, когда Союз развалился. Им сейчас нужно оставить это государство детям – безопасное и экономически независимое.

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