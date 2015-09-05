Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома – об электронной системе медицинское обслуживание

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Сегодня мы поговорим о здравоохранении. Что делается и уже сделано в городе для того, чтобы посещение поликлиник и получение лекарств не портило настроение и здоровье минчан, а было максимально удобным? Как улучшается качество медицинской помощи и повышается уровень столичных больниц?

О качестве и уровне медицинского обслуживания минчан и многом другом поговорим с нашим гостем. В студии программы председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич.

Когда появятся электронные рецепты и истории болезни?

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В городе Минске сейчас отрабатывается пилотный проект по созданию электронного рецепта. До конца года в четырех поликлиниках города будет отработан механизм и полностью реализован. Это поликлиники №34, 39, 29 и 19. В следующем году планируем охват всех поликлинических учреждений столицы. Это позволит избежать ненужных посещений поликлинического звена и будет служить одним из этапов создания электронной карты пациента.

Практически завершена на сегодняшний день в городе установка информационных комплексов, то есть завершен определенный подготовительный этап. Практически во всех крупных стационарных учреждениях есть возможность в сети иметь свой банк данных по пациенту, то есть нет необходимости переносить бумажные носители, хотя они существуют – истории болезни хранятся. На сегодняшний день есть возможность во всех стационарных учреждениях города видеть рентгенограмму, УЗИ, лабораторные исследования пациента из любой точки, из любого структурного подразделения.

Следующий этап – создание центра обработки данных городского уровня. Все учреждения города практически к концу года будут вовлечены в сеть по средствам оптоволоконной оптики, что позволит передавать огромные объемы информации. То есть на сегодняшний день проект телемедицины уже функционирует. Обмен данных проходит между онкологическим диспансером, туберкулезной службой. И ближайший – 2016 год, думаю, позволит завершить подготовительные работы к созданию электронной карты пациента в Минске.

Как выглядит электронный рецепт?

Игорь Юркевич:

Это карточка со штрих-кодом. С ней пациент будет обращаться в аптеку. Все аптеки РУП «Белфармация» будут объединены единым сервером. По идентификационному номеру будет понятно, какие препараты пациенту разрешается отпускать, какие сроки и формы. Если у пациента нет необходимости в обязательном посещении врача, то достаточно обратиться в амбулаторное учреждение, где произведут считывание информации и пациент получит необходимый лекарственный препарат.

Насколько оправдан перечень лекарств, которые выдаются теперь только по рецепту. Не провоцирует ли это те же очереди в поликлиниках?

Игорь Юркевич:

Бесконтрольное лечение имеет свои последствия. Цель постановления №66 – упорядочение лечения пациентов, чтобы избежать тяжелых последствий самолечения. Мы считаем, что Интернет и доступные средства массовой информации позволяют узнать о лечение практически любого заболевания, но, вместе с тем, именно неконтролируемое применение препаратов, которые нуждаются в контроле и назначении лечащим врачом, приводит к серьезным последствиям.

Уровень столичного медобслуживания и врачей там очень высок. Для того, чтобы поддерживать этот уровень и повышать его, необходимо оборудование. Идет переоснащение больниц. Все это требует больших средств. Сколько средств из городского бюджета выделено на развитие здравоохранения?

Игорь Юркевич:

В этом году бюджет системы Комитета составляет более 6 триллионов рублей. Если говорить отдельно, то 1 триллион 400 миллиардов – деньги инвестиционной программы города, которая затрагивает строительство новых учреждений здравоохранения и модернизацию как поликлинического, так и стационарного звена. Более 500 миллиардов ежегодно уходит на приобретение оборудования, начиная от простых лабораторных анализаторов, аппаратов ультразвуковых и рентгеновских, заканчивая высокотехнологичным оборудованием.

Оснащение поликлиник. Качество приема пациентов. Темы, которые мы затрагиваем довольно животрепещущие. Как это работает на практике? Корреспондент Вероника Кондратюк, выборочно побывала в нескольких поликлиниках, больницах и диспансерах и все впечатления от увиденного постаралась уместить в отведенные эфиром несколько минут. Этот сюжет и другие подробности разговора с Игорем Юркевичем смотрите на видео. А если вы готовы предложить интересную тему – звоните нам.