«Местный житель показал место». В Минской области перезахоронили останки расстрелянных мирных жителей

Новости Беларуси. В агрогородке Княгинин Мядельского района перезахоронили останки мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ранее место захоронения было неизвестно. В ходе расследования уголовного дела по факту геноцида поисковым батальоном были обнаружены костные останки полусотни человек. Это жители деревни Нивки, которые в августе 1941-го подверглись массовой расправе немецких карателей. В числе жертв – женщины и дети. Непосредственное место в лесу, где погибшие были погребены в братской могиле, следственной группе указал местный житель деревни Владимир Юревич.

Ольга Галко, председатель Княгининского сельисполкома:

Местный житель показал место в лесополосе, и там производились раскопки. Данный факт подтвердился, и действительно было больше 50 жертв. Княгининский сельисполком всегда уделяет большое внимание местам захоронения и местам, где установлен памятник погибшим воинам, поэтому это не будет исключением, мы всегда ухаживаем за захоронениями.

Михаил Шестопалов, заместитель прокурора Минской области:

На территории Минской области уже допрошены более 2,5 тысячи свидетелей, среди них более половины – это малолетние узники и их родственники. В годы Великой Отечественной войны уничтожены свыше полторы тысячи населенных пунктов, деревень. В ходе расследования дела дополнительно установлены еще 45 таких деревень. Практически в каждом музее, расположенном на территории Минской области, имеются и открыты экспозиции, касаемые геноцида.