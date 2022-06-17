Готовы ли мы к оспе обезьян и как успеть взять заветный талончик к врачу? Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях. «Нам только спросить» – именно так называется новый выпуск ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Включайте СТВ в это воскресенье, 19 июня, в 10:00.
Кто рано встает, тому на талон к врачу везет?
– Это вообще общемировая практика.
– Это будет в идеале. Пока у нас можно взять талоны и к офтальмологу, и к аллергологу
– Пожалуйста.
Выпишем рецепт на волнующие темы.
– Это коммерция чистейшей воды.
– Понимаете, просто есть люди у нас, которые любят антураж.
И что защитит от оспы обезьян?
На волне вот этого вот: «А-а-а!» Ну да, оспа обезьян. Мы готовы.
Не упустим и заметные новости мегаполиса.
Дело в отношении 49-летней женщины, которая на протяжении двух лет забирала деньги у предприятия. Она украла 200 тысяч рублей.
Мужчина проткнул колеса машины, которая принадлежала его соседу.
Поделимся планами на выходные.
– Расскажем легко о важном.
– Смотрите в воскресение, в 10 утра.