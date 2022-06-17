Готовы ли мы к оспе обезьян и как успеть взять заветный талончик к врачу? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях. «Нам только спросить» – именно так называется новый выпуск ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Включайте СТВ в это воскресенье, 19 июня, в 10:00.

Кто рано встает, тому на талон к врачу везет?