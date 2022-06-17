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Готовы ли мы к оспе обезьян и как успеть взять заветный талончик к врачу? Анонс ток-шоу «Большой город»

17 июня 2022 16:04
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Новости Беларуси. О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях. «Нам только спросить» – именно так называется новый выпуск ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Включайте СТВ в это воскресенье, 19 июня, в 10:00.  

Кто рано встает, тому на талон к врачу везет?  

Готовы ли мы к оспе обезьян и как успеть взять заветный талончик к врачу? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Это вообще общемировая практика.  
– Это будет в идеале. Пока у нас можно взять талоны и к офтальмологу, и к аллергологу 
– Пожалуйста.  

Выпишем рецепт на волнующие темы.  

Готовы ли мы к оспе обезьян и как успеть взять заветный талончик к врачу? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

– Это коммерция чистейшей воды.  
– Понимаете, просто есть люди у нас, которые любят антураж.  

И что защитит от оспы обезьян?  

Готовы ли мы к оспе обезьян и как успеть взять заветный талончик к врачу? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

На волне вот этого вот: «А-а-а!» Ну да, оспа обезьян. Мы готовы.  

Не упустим и заметные новости мегаполиса.  

Готовы ли мы к оспе обезьян и как успеть взять заветный талончик к врачу? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Дело в отношении 49-летней женщины, которая на протяжении двух лет забирала деньги у предприятия. Она украла 200 тысяч рублей.  

Готовы ли мы к оспе обезьян и как успеть взять заветный талончик к врачу? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Мужчина проткнул колеса машины, которая принадлежала его соседу.  

Поделимся планами на выходные.  

Готовы ли мы к оспе обезьян и как успеть взять заветный талончик к врачу? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Расскажем легко о важном.  
– Смотрите в воскресение, в 10 утра.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Фотофакт

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