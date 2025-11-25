КГК вскрыл коррупционные схемы в системе Национальной академии наук

Комитет госконтроля вскрыл коррупционные схемы в системе Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди фигурантов громких дел – разработчики первого белорусского электрокара.
Комитет госконтроля вскрыл коррупционные схемы в системе Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди фигурантов громких дел – разработчики первого белорусского электрокара.
– При себе имеется наличная сумма денежных средств?
– Да.
– В каких суммах? В какой валюте?
– В белорусских рублях.
– Какие суммы?
– Не знаю.
– Как не знаете? Не ваши деньги или что?
Можно предполагать, что это и есть бюджетные средства, которые выделялись на разработку отечественного электромобиля. Гендиректор Института машиностроения НАН Беларуси организовал незаконное начисление премий своим подчиненным. Фиктивные надбавки к зарплате выплачивались «доверенным» работникам, которые затем снимали деньги с карточек и передавали заместителю директора.
В дальнейшем средства распределялись между четырьмя участниками схемы: генеральным директором, его заместителем, главным бухгалтером и главным экономистом. Примечательно, что среднемесячная зарплата директора Института составляла 10-11 тысяч рублей.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Львиную долю забирал себе заместитель директора. Этого тоже оказалось мало. Зарабатывали на поставках оборудования. В частности, когда закупали электробатарею, стоимость которой 60 тысяч, сказали добавить еще с тысяч. Коммерсант возмутился, что такого не бывает, но при этом они настояли на своем. Когда тема по электромобилям себя исчерпала, придумали новую схему – по разработке водородных силовых установок и делали то же самое.
Также факты получения взяток выявлены в филиале одного из ведущих предприятий-производителей центробежной техники. Его директор на протяжении четырех последних лет неоднократно получал откаты за лоббирование интересов российских компаний при поставке товаров и своевременную оплату за продукцию.
Установлено, что коррупционеру было передано не менее 36,5 тысячи долларов и 600 тысяч российских рублей. Фигурант еще одного дела – директор подведомственного Национальной академии наук гродненского института.
Василий Герасимов:
Схема примерно такая же. Якобы делали разработку, выплачивали премии, часть премий потом собирали обратно. Были и другие интересные вещи. Например, был заказ, который они перезаказали Гродненскому медуниверситету. Ему заплатили 20 тысяч, а себе забрали 168.
Кроме того, выявлены факты получения взяток со стороны руководителя подведомственного Национальной академии наук детского оздоровительного лагеря. На протяжении 6 лет он периодически получал незаконное вознаграждение за лоббирование интересов столичных предпринимателей – определение их победителями в госзакупке на оказание строительно-монтажных работ.
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