КГК вскрыл коррупционные схемы в системе Национальной академии наук

– При себе имеется наличная сумма денежных средств? – Да. – В каких суммах? В какой валюте? – В белорусских рублях. – Какие суммы? – Не знаю. – Как не знаете? Не ваши деньги или что?

В дальнейшем средства распределялись между четырьмя участниками схемы: генеральным директором, его заместителем, главным бухгалтером и главным экономистом. Примечательно, что среднемесячная зарплата директора Института составляла 10-11 тысяч рублей.

Можно предполагать, что это и есть бюджетные средства, которые выделялись на разработку отечественного электромобиля. Гендиректор Института машиностроения НАН Беларуси организовал незаконное начисление премий своим подчиненным. Фиктивные надбавки к зарплате выплачивались «доверенным» работникам, которые затем снимали деньги с карточек и передавали заместителю директора.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Львиную долю забирал себе заместитель директора. Этого тоже оказалось мало. Зарабатывали на поставках оборудования. В частности, когда закупали электробатарею, стоимость которой 60 тысяч, сказали добавить еще с тысяч. Коммерсант возмутился, что такого не бывает, но при этом они настояли на своем. Когда тема по электромобилям себя исчерпала, придумали новую схему – по разработке водородных силовых установок и делали то же самое.

Также факты получения взяток выявлены в филиале одного из ведущих предприятий-производителей центробежной техники. Его директор на протяжении четырех последних лет неоднократно получал откаты за лоббирование интересов российских компаний при поставке товаров и своевременную оплату за продукцию.

Установлено, что коррупционеру было передано не менее 36,5 тысячи долларов и 600 тысяч российских рублей. Фигурант еще одного дела – директор подведомственного Национальной академии наук гродненского института.

Василий Герасимов:

Схема примерно такая же. Якобы делали разработку, выплачивали премии, часть премий потом собирали обратно. Были и другие интересные вещи. Например, был заказ, который они перезаказали Гродненскому медуниверситету. Ему заплатили 20 тысяч, а себе забрали 168.

Кроме того, выявлены факты получения взяток со стороны руководителя подведомственного Национальной академии наук детского оздоровительного лагеря. На протяжении 6 лет он периодически получал незаконное вознаграждение за лоббирование интересов столичных предпринимателей – определение их победителями в госзакупке на оказание строительно-монтажных работ.

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