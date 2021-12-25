-21°C, метель и сильный порывистый ветер. Удивит ли погода белорусов накануне Нового года?

Ну а чего же белорусам ждать дальше?

Снег, метель и морозы, местами до -23 °C. Всю неделю за окном настоящий зимний пейзаж. В выходные погодные условия в основном формируют неустойчивые воздушные массы арктического происхождения, рассказали в программе «Плюс-минус» . Местами, преимущественно по северной половине страны, кратковременный снег, слабая метель, в ночные и утренние часы сильный порывистый ветер.

В начале следующей недели, 27 и 28 декабря, сохранится зимний характер погоды. Синоптики обещают осадки в виде снега. Также, по прогнозам, сохранится пониженный температурный фон: минимальная температура воздуха ночью в основном составит -7 – -14 °C, при прояснениях до -15 – -21 °C. Днем будет -4 – -10 °C.

В Мадриде +12°C, в Москве -10°C. О погоде в Европе на неделю с 27 декабря по 2 января читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.