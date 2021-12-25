Прямой эфир

-21°C, метель и сильный порывистый ветер. Удивит ли погода белорусов накануне Нового года?

25 декабря 2021 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Снег, метель и морозы, местами до -23 °C. Всю неделю за окном настоящий зимний пейзаж. В выходные погодные условия в основном формируют неустойчивые воздушные массы арктического происхождения, рассказали в программе «Плюс-минус». Местами, преимущественно по северной половине страны, кратковременный снег, слабая метель, в ночные и утренние часы сильный порывистый ветер.  

Ну а чего же белорусам ждать дальше?  

-21°C, метель и сильный порывистый ветер. Удивит ли погода белорусов накануне Нового года?-1

В начале следующей недели, 27 и 28 декабря, сохранится зимний характер погоды. Синоптики обещают осадки в виде снега. Также, по прогнозам, сохранится пониженный температурный фон: минимальная температура воздуха ночью в основном составит -7 – -14 °C, при прояснениях до -15 – -21 °C. Днем будет -4 – -10 °C.  

В Мадриде +12°C, в Москве -10°C. О погоде в Европе на неделю с 27 декабря по 2 января читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

-21°C, метель и сильный порывистый ветер. Удивит ли погода белорусов накануне Нового года?-4

-21°C, метель и сильный порывистый ветер. Удивит ли погода белорусов накануне Нового года?-6

-21°C, метель и сильный порывистый ветер. Удивит ли погода белорусов накануне Нового года?-8

-21°C, метель и сильный порывистый ветер. Удивит ли погода белорусов накануне Нового года?-10

-21°C, метель и сильный порывистый ветер. Удивит ли погода белорусов накануне Нового года?-12

-21°C, метель и сильный порывистый ветер. Удивит ли погода белорусов накануне Нового года?-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Главное, чтобы не получилась картошка». Как проходят мастер-классы по рисованию в Минске?
25 декабря 2021 13:20

«Главное, чтобы не получилась картошка». Как проходят мастер-классы по рисованию в Минске?

«У меня наворачиваются слёзы от того, насколько важно быть добрым». Как проходит новогоднее шоу во Дворце Республики
25 декабря 2021 13:15

«У меня наворачиваются слёзы от того, насколько важно быть добрым». Как проходит новогоднее шоу во Дворце Республики

Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?
25 декабря 2021 13:08

Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?