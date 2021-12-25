«Главное, чтобы не получилась картошка». Как проходят мастер-классы по рисованию в Минске?

Стюша Тайм, блогер:

А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с Владимиром – художником и преподавателем курсов живописи и рисунка.

Владимир Сайко, художник:

Рад видеть в гостях. Мы сегодня не только пообщаемся, но еще и порисуем. Стюша Тайм:

С удовольствием. Я готова, Владимир готов меня учить, и мы будем сегодня рисовать вот такие красивые лимоны. Владимир Сайко:

Здесь, вообще, в принципе, не требуется никакой опыт, абсолютно. Просто творческое желание отдохнуть. Главное, чтобы не получилась картошка, а получились лимоны.

Стюша Тайм:

А у вас есть образование? Владимир Сайко:

Я закончил колледж Ахремчика, учился в Суриковском институте в Москве, потом я перевелся в нашу Академию искусств и благополучно ее закончил. Ну, а сейчас я еще в магистратуре, чтобы стать магистром искусствоведения. Стюша Тайм:

Это по наследству передается. Есть ли вообще у вас в семье художники? Владимир Сайко:

Быть художником – это иметь особенный взгляд на мир. Если этим долго заниматься и долго на это учиться, то это становится не только профессией, а и мировоззрением. Художники – это не только бесконечно унылые ребятки с шарфиками и беретами. Да, это еще и очень счастливые, занимающиеся своим делом любимым люди. Как любитель – от слова любить.

Стюша Тайм:

Ваши ученики разных возрастов, я так понимаю? Владимир Сайко:

Да, у меня были ученики, которым по 5 лет. Были и остаются, которым по 60. То есть возраст не имеет никакого значения. Если ты хочешь, ты сможешь. Стюша Тайм:

Я могу держать, мне нравится. Владимир Сайко:

Сразу мы закрываем все зеленое. Нам нужно его закрыть без цветов, без всех этих особенностей просто темно-зеленым. Вместе взятая вот эта вся зона, где мы намечали края зеленым, вот все вот это вот внутри просто закрыть зеленым нужно. Из истории красок.

Стюша Тайм:

Расскажите для начинающих, какие лучше выбирать? Владимир Сайко:

Вообще, интересная история. Вот вы сейчас работаете той краской, которая появилась совсем недавно, ну это лет 70, чуть больше, может, 100. Что такое акриловая краска? Это своего рода такая смесь масла знаменитого с акварелью. Стюша Тайм:

Владимир, я знаю, что у вас проходят выставки ваших картин в разных городах Беларуси. Расскажите об этом. Владимир Сайко:

У художника есть всегда праздник – выставка. Там художник сделал все, что мог. Все висит.

Стюша Тайм:

Часто у вас проходят выставки? Ваших картин? Владимир Сайко:

По десятку в год. Да. У меня даже был такой, двигается, прям такой вот арт-проект. Стюша Тайм:

Дорогие телезрители, я уже почти дорисовала свою первую картину. Вот такая красота у меня получилась. Владимир Сайко:

И сама, между прочим.