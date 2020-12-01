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Более 1000 молодых специалистов пришли работать в сферу образования Минской области в 2020 году по распределению

01 декабря 2020 14:41
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Новости Беларуси. Более 1 000 молодых специалистов в сфере образования поступили на распределение в 2020 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За полгода работы есть и первые успехи – в копилках учеников победы на олимпиадах и конкурсах.

Подробнее – Вероника Сайко.

Более 1000 молодых специалистов пришли работать в сферу образования Минской области в 2020 году по распределению-1

Вероника Сайко, корреспондент:
Самая популярная сфера среди крупских молодых специалистов – сельское хозяйство, тем не менее другие направления не остаются без новых кадров. Так, в местную художественную школу пришли сразу три выпускника вузов.

Более 1000 молодых специалистов пришли работать в сферу образования Минской области в 2020 году по распределению-4

Ксения Мозгова своей жизни без музыки не представляет. С нотами на «ты», девушка с детства играет на фортепиано. Поэтому в старших классах Ксении не пришлось долго решать, с чем связать свою будущую профессию. Сейчас она концертмейстер, работает в художественной школе. Когда-то девушка вышла отсюда, поэтому в знакомый коллектив было вдвойне приятнее возвращаться.

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Образование в Беларуси # общество # Вероника Сайко # Ксения Мозгова # Фотофакт

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