Более 1000 молодых специалистов пришли работать в сферу образования Минской области в 2020 году по распределению

Новости Беларуси. Более 1 000 молодых специалистов в сфере образования поступили на распределение в 2020 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За полгода работы есть и первые успехи – в копилках учеников победы на олимпиадах и конкурсах. Подробнее – Вероника Сайко.

Вероника Сайко, корреспондент:

Самая популярная сфера среди крупских молодых специалистов – сельское хозяйство, тем не менее другие направления не остаются без новых кадров. Так, в местную художественную школу пришли сразу три выпускника вузов.