Таинственная заброшенная мельница в Толочине. Узнали жуткую историю о призраке

Хлебосольная координата. На берегу реки Кривой, которая не робеет даже перед суровыми морозами, в конце XIX века помещик Хаминтовский построил водяную мельницу. Алый кирпич был в тренде. Надо сказать, памятник промышленной архитектуры сохранился отлично, рассказали в программе «Путевка BY».

Эти стены помнят очереди из повозок. Люди приезжали из разных деревень, чтобы перемолоть зерно в муку. Действовала мельница до 50-х годов прошлого века, пока ее не потеснил технический прогресс. Но, возможно, кто-то увидит здесь пекарню или агроусадьбу. Здание оживет и наполнится сладким ароматом ванили. Поживем – увидим.