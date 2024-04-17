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Таинственная заброшенная мельница в Толочине. Узнали жуткую историю о призраке

17 апреля 2024 12:56
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Хлебосольная координата. На берегу реки Кривой, которая не робеет даже перед суровыми морозами, в конце XIX века помещик Хаминтовский построил водяную мельницу. Алый кирпич был в тренде. Надо сказать, памятник промышленной архитектуры сохранился отлично, рассказали в программе «Путевка BY».

Таинственная заброшенная мельница в Толочине. Узнали жуткую историю о призраке-1

Эти стены помнят очереди из повозок. Люди приезжали из разных деревень, чтобы перемолоть зерно в муку. Действовала мельница до 50-х годов прошлого века, пока ее не потеснил технический прогресс. Но, возможно, кто-то увидит здесь пекарню или агроусадьбу. Здание оживет и наполнится сладким ароматом ванили. Поживем – увидим.

Таинственная заброшенная мельница в Толочине. Узнали жуткую историю о призраке-4

Ирина Пикулик, директор Толочинского историко-краеведческого музея:
На первом этаже находилась турбина, которая вращала жернова. Сами жернова находились на втором этаже. Даже говорят, что было двое жерновов: одни для грубого помола, а вторые для блинного, чтобы мука тоньше была. Ну, а на третьем этаже жил хозяин мельницы мельник.
– Неспроста же говорят, что кузнец, гончар, мельник, с ними связывали нечистую силу, как вообще им это удается. Может быть, здесь у вас живут какие-то кикиморы?

Таинственная заброшенная мельница в Толочине. Узнали жуткую историю о призраке-7

Ирина Пикулик:
Может, и живут. Вообще, мельник всегда выглядел мощно, поскольку он всегда был обсыпан мукой, как мощный снежный человек. И, конечно, в темноте, особенно вечером, многие боялись ехать возле мельницы. Да, и сейчас существуют такие разговоры, что когда едут по этой дороге вечером, то слышно, как работает мельница, но на самом деле это, скорее всего, ветер.

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# Туризм # общество # Ирина Пикулик # Анастасия Макеева

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