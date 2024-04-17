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Единственный в Беларуси пограничный столб XVIII века. Показываем, где находится

17 апреля 2024 12:53
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Этот кирпичный столб из XVIII века – достояние страны! Недавно он пополнил список историко-культурных ценностей и стал звездой трэвел-блогеров. Заслужил не меньше, чем дворцы и усадьбы. Разберемся, почему, в программе «Путевка BY».

Откуда пошло название города Толочин? Вот несколько версий – читайте здесь.

Единственный в Беларуси пограничный столб XVIII века. Показываем, где находится-1

Ирина Пикулик, директор Толочинского историко-краеведческого музея:
Мы сейчас находимся на дороге, которая ведет на Киев. А у нас еще есть старая смоленская дорога, по которой наступали, отступали войска Наполеона, там тоже был столб, но сейчас его забрали в музей в Минск. Скорее всего, это пограничный столб. Это по одной из версий. До 1772 года Толочинщина входила в состав Речи Посполитой, а после первого раздела граница прошла по Друти. И наш город был разделен 20 лет на два государства.

Реконструкция стоянок и одежда древних людей. Что еще посмотреть в краеведческом музее Толочина? Подробности.

Единственный в Беларуси пограничный столб XVIII века. Показываем, где находится-4

Ирина Пикулик:
И здесь уже была граница. Мы находимся на русской части, а там уже Речь Посполитая. По другой версии, что на таких дорогах, как старая смоленская дорога, была также таможня. Еще пока не разгадана эта тайна.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Ирина Пикулик # Анастасия Макеева

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