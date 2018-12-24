Тадеуш Кондрусевич: «Приветствую всех с радостным и спасительным праздником Рождества Христова»

Новости Беларуси. Миллионы христиан, живущих по григорианскому календарю, готовятся к встрече одного из главных религиозных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 декабря у католиков и протестантов Рождественский сочельник.
Новости Беларуси. Миллионы христиан, живущих по григорианскому календарю, готовятся к встрече одного из главных религиозных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 декабря у католиков и протестантов Рождественский сочельник.
В храмах пройдут торжественные богослужения. В Минске в главном костёле Пресвятой Девы Марии праздничную литургию возглавит митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич.
Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии:
Я сердечно приветствую всех с радостным и спасительным праздником Рождества Христова, когда мы вспоминаем тот исторический факт, который имел место более 2 000 тому назад в Вифлееме. Но самого воспоминания мало.
Христос должен своей благодатью рождаться в наших сердцах, наших душах. Каждый день нашей жизни должен стать Рождеством, стать Вифлеемом нашего времени.
Поэтому я желаю вам, дорогие братья и сестры, чтобы этот праздник был праздником надежды, любви, мира. Чтобы Христос своей благодатью жил в ваших сердцах, чтобы каждый день нового года приносил как можно больше счастья, а прежде всего, духовного мира, жизни в благодати Божьей.
С Рождеством Христовым, с праздником и с наступающим Новым годом!
Читайте также:
Звук волшебства. Как готовятся встретить Рождество на гродненской земле?
Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока ещё вопрос не решён до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»