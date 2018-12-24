Прямой эфир

Тадеуш Кондрусевич: «Приветствую всех с радостным и спасительным праздником Рождества Христова»

24 декабря 2018 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Миллионы христиан, живущих по григорианскому календарю, готовятся к встрече одного из главных религиозных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 декабря у католиков и протестантов Рождественский сочельник.

Тадеуш Кондрусевич: «Приветствую всех с радостным и спасительным праздником Рождества Христова»-1

В храмах пройдут торжественные богослужения. В Минске в главном костёле Пресвятой Девы Марии праздничную литургию возглавит митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич.

Тадеуш Кондрусевич: «Приветствую всех с радостным и спасительным праздником Рождества Христова»-4

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии:
Я сердечно приветствую всех с радостным и спасительным праздником Рождества Христова, когда мы вспоминаем тот исторический факт, который имел место более 2 000 тому назад в Вифлееме. Но самого воспоминания мало.

Христос должен своей благодатью рождаться в наших сердцах, наших душах. Каждый день нашей жизни должен стать Рождеством, стать Вифлеемом нашего времени.

Поэтому я желаю вам, дорогие братья и сестры, чтобы этот праздник был праздником надежды, любви, мира. Чтобы Христос своей благодатью жил в ваших сердцах, чтобы каждый день нового года приносил как можно больше счастья, а прежде всего, духовного мира, жизни в благодати Божьей.

С Рождеством Христовым, с праздником и с наступающим Новым годом!

Читайте также:

Звук волшебства. Как готовятся встретить Рождество на гродненской земле?

Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока ещё вопрос не решён до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»

# Католики Беларуси # общество # Архиепископ Тадеуш Кондрусевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Россию
24 декабря 2018 10:59

Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Россию

Президент Беларуси: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми тёплыми чувствами
24 декабря 2018 06:30

Президент Беларуси: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми тёплыми чувствами

Звук волшебства. Как готовятся встретить Рождество на гродненской земле?
23 декабря 2018 18:31

Звук волшебства. Как готовятся встретить Рождество на гродненской земле?