Тадеуш Кондрусевич: «Приветствую всех с радостным и спасительным праздником Рождества Христова»

Новости Беларуси. Миллионы христиан, живущих по григорианскому календарю, готовятся к встрече одного из главных религиозных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 декабря у католиков и протестантов Рождественский сочельник.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии:

Я сердечно приветствую всех с радостным и спасительным праздником Рождества Христова, когда мы вспоминаем тот исторический факт, который имел место более 2 000 тому назад в Вифлееме. Но самого воспоминания мало.

Христос должен своей благодатью рождаться в наших сердцах, наших душах. Каждый день нашей жизни должен стать Рождеством, стать Вифлеемом нашего времени.

Поэтому я желаю вам, дорогие братья и сестры, чтобы этот праздник был праздником надежды, любви, мира. Чтобы Христос своей благодатью жил в ваших сердцах, чтобы каждый день нового года приносил как можно больше счастья, а прежде всего, духовного мира, жизни в благодати Божьей.

С Рождеством Христовым, с праздником и с наступающим Новым годом!

Читайте также:

Звук волшебства. Как готовятся встретить Рождество на гродненской земле?

Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока ещё вопрос не решён до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»