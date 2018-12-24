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Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Россию

24 декабря 2018 10:59
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.  

На переговорах в Москве с Президентом России Владимиром Путиным будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу. Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах.  

# Беларусь-Россия # общество

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