Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Россию

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

На переговорах в Москве с Президентом России Владимиром Путиным будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу. Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах.