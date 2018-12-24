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Президент Беларуси: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми тёплыми чувствами

24 декабря 2018 06:30
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Новости Беларуси. Президент Беларуси направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об этом сообщается на сайте главы государства.  

Поздравление с Рождеством Христовым  

Дорогие соотечественники!  

Поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Его негасимый свет согревает сердца людей самыми тёплыми чувствами.  

Рождество укрепляет веру в добро. Наполняет духовными силами. Помогает постичь вечные ценности – любовь, милосердие, умение прощать. Утверждает в обществе лучшие христианские традиции – почитание родителей, подаривших жизнь, незыблемость семейных уз, преданность родной земле.  

Пусть глубокий смысл великого торжества сопутствует всем вашим добрым делам и начинаниям.  

Счастливого Рождества, здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!  

Александр Лукашенко.  

# Праздничные даты # общество

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