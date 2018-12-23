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Звук волшебства. Как готовятся встретить Рождество на гродненской земле?

23 декабря 2018 18:31
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Новости Беларуси. Чудеса на пороге. Самый волшебный христианский праздник готовятся отпраздновать католики – 25 декабря Рождество Христово, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Звук волшебства. Как готовятся встретить Рождество на гродненской земле?-1

Звук волшебства. Как готовятся встретить Рождество на гродненской земле?-3

А ведь подготовка к празднику отнюдь не менее завораживающая, чем само Рождество. Негасимый свет праздника согревает сердца людей самыми теплыми чувствами, говорится в поздравлении главы государства. Александр Лукашенко пожелал, чтобы глубокий смысл великого торжества сопутствовал всем добрым делам и начинаниям.

Звук волшебства. Как готовятся встретить Рождество на гродненской земле?-6

Канун Рождества. Время прибытия в страну Вифлеемского огня. Время добрых дел, время веры. О подготовке к католическому Рождеству – корреспондент Галина Буро.

Подробнее в видеоматериале.

# Католики Беларуси # общество # Роман Рачко # Дмитрий Лотов # Фотофакт

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