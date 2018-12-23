Звук волшебства. Как готовятся встретить Рождество на гродненской земле?

А ведь подготовка к празднику отнюдь не менее завораживающая, чем само Рождество. Негасимый свет праздника согревает сердца людей самыми теплыми чувствами, говорится в поздравлении главы государства. Александр Лукашенко пожелал, чтобы глубокий смысл великого торжества сопутствовал всем добрым делам и начинаниям.