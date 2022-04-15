Сжигать мусор допускается. МЧС напоминает о правилах безопасности

Новости Беларуси. Жительница деревни Любжино едва не погибла в результате пала травы. С серьезными ожогами она доставлена в больницу, медики борются за ее жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пенсионерка жгла траву на собственном участке, но огонь быстро распространился и мог перекинуться на хозпостройки и дом ( подробнее здесь ).

Софья Глинская, официальный представитель управления МЧС Витебской области:

Работники МЧС напоминают всем гражданам, что выжигать сухую траву запрещено. Это влечет наложение административного штрафа. Также работники МЧС призывают всех граждан быть внимательными при наведении порядка на своих придомовых территориях. Разжигать костры, сжигать прошлогодний мусор допускается, только делать это следует в безветренную погоду на максимально далеком расстоянии от зданий и сооружений.

За сутки в нашей стране зафиксированы более 250 пожаров в экосистемах.