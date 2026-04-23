Авиакомпании Канады массово отменяют рейсы из-за высоких цен на авиатопливо

Беларусь неизменно выступает за мирное урегулирование конфликтов, ведь выигравших в них нет никогда. Заплатить высокую цену вынуждены даже те страны, которые находятся за тысячи километров от места событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, последствия ближневосточного конфликта добрались до Северной Америки. Если энергетический кризис, вызванный войной с Ираном уже давно накрыл Европу, то теперь он оккупирует и Канаду. Ярким примером этого стали массовые отмены рейсов, о которых объявляют авиакомпании. Все из-за непомерной стоимости топлива, которая стала астрономической из-за блокады Ормузского пролива. Миллионам гражданам придется пересмотреть свои планы на летний отпуск, потому что самолеты как минимум до октября перестанут летать по таким распространенным направлениям, как Европа и страны Карибского региона.