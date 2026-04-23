Германия планирует создать самую сильную армию в Европе

Новость, которая пришла из Германии, хоть и не оказалась полной неожиданностью, но для ближайших соседей по НАТО и Евросоюзу (речь о Польше) стала почти взорвавшейся информационной бомбой. А быть может, и откровенной публичной пощечиной польским амбициям на континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, быстрее, точнее, мощнее, технологичнее – звучит почти как олимпийский девиз, и именно так бундесвер анонсировал беспрецедентное обновление Вооруженных сил ФРГ. Но главный эпитет в представленной стратегии до 2039-го этот: создать самую сильную армию в Европе намерена Германия к концу следующего десятилетия. И вот это сегодня самый популярный заголовок европейских передовиц.

Вот как историческая и поворотная стратегия бундесвера выглядит в цифрах. До 260 тысяч человек планируется довести число кадровых военных при нынешних 185. Кроме того, резерв планируют боле чем утроить. Таким образом, Германия рассчитывает получить армию из 460 тысяч подготовленных к бою военнослужащих.

При чем здесь соседняя Польша? А давайте вспомним, о чем весь 2025 год твердила официальная Варшава! Именно об этом – о своих амбициях тоже создать самую сильную и многочисленную армию в Европе. А еще о планах потратить только в 2026 году для достижения этой цели рекордные 200 миллиардов злотых. Но польская цифра в 300 тысяч бойцов намного меньше немецкой планки в 460. И что же теперь? Берлин подрежет Варшаву на повороте? Ведь титул обладателя самых мощных Вооруженных сил достанется только одному государству.

Кто окажется настойчивей в этом споре амбиций, пока неясно, но точно не победит никто. А все потому, что маховик войны, раскрученный до предельной скорости, рано или поздно приведет наших западных соседей к точке невозврата.

И вот на этом фоне тотальной милитаризации наших западных соседей единственно верной для нас видится стратегия: хочешь мира – готовься к войне. Как бы парадоксально эта фраза ни звучала на первый взгляд.