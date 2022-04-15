Пенсионерка из Ушачского района едва не погибла в результате пала травы. Медики борются за её жизнь

Новости Беларуси. Жительница деревни Любжино едва не погибла в результате пала травы. С серьезными ожогами она доставлена в больницу, медики борются за ее жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 апреля пенсионерка жгла траву на собственном участке, но огонь быстро распространился и мог перекинуться на хозпостройки и дом. Женщина пыталась самостоятельно справиться с возгоранием, но безрезультатно. На помощь пришли соседи, которые смогли ликвидировать возгорание и вызвали пострадавшей скорую.