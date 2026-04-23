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В Турции запретили использовать соцсети детям до 15 лет

23 апреля 2026 17:05
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Турция вслед за другими странами присоединилась к цифровому карантину для подрастающего поколения. Турецкий парламент одобрил законопроект, который запретит детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение было принято после громкого случая нападения подростка на школу, в результате которого были убиты 9 школьников.

В Турции запретили использовать соцсети детям до 15 лет-2

Несовершеннолетние не смогут регистрироваться на цифровых платформах. Администраторы соцсетей будут обязаны ввести системы проверки возраста пользователей. Родители получат возможность контролировать время, которое дети проводят в интернете. В случае обнаружения вредоносного контента крупные соцсети должны будут принять меры в течение часа. При этом главная оппозиционная партия Турции раскритиковала это предложение, заявив, что детей следует защищать «не запретами, а политикой, основанной на правах человека». 

Стоит отметить, что подобные меры сейчас рассматривают и некоторые страны Европы. Ограничить доступ подростков к соцсетям планируют, например, Австрия, Чехия, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия и Испания.

# Турция # социальные сети # Дети

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