В Турции запретили использовать соцсети детям до 15 лет

Турция вслед за другими странами присоединилась к цифровому карантину для подрастающего поколения. Турецкий парламент одобрил законопроект, который запретит детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение было принято после громкого случая нападения подростка на школу, в результате которого были убиты 9 школьников.

Несовершеннолетние не смогут регистрироваться на цифровых платформах. Администраторы соцсетей будут обязаны ввести системы проверки возраста пользователей. Родители получат возможность контролировать время, которое дети проводят в интернете. В случае обнаружения вредоносного контента крупные соцсети должны будут принять меры в течение часа. При этом главная оппозиционная партия Турции раскритиковала это предложение, заявив, что детей следует защищать «не запретами, а политикой, основанной на правах человека».

Стоит отметить, что подобные меры сейчас рассматривают и некоторые страны Европы. Ограничить доступ подростков к соцсетям планируют, например, Австрия, Чехия, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия и Испания.