МЧС Беларуси ликвидировали последствия сильного ветра

Нынешний апрель, преодолевая весенний экватор, во всей красе демонстрирует противоречивый характер сезона. Последствия сильного ветра ликвидировали белорусские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы велись точечно, но слаженно. Там, где стихия создавала наибольшие риски для движения и людей.

Большинство случаев произошло в Могилевской области. Под удар попали Белыничский, Бобруйский, Быховский, Кировский, Круглянский, Кричевский, Могилевский, Славгородский, Чаусский и Шкловский районы. Там порывы ветра достигали 29 метров в секунду.

Подразделения МЧС совершили более 30 выездов. Распил и уборка поваленных деревьев – вот основной фронт работ. В самом Могилеве спасатели демонтировали поврежденные фрагменты зданий и ограждали аварийные участки. По одному выезду зафиксировано также в Витебске и Минске.