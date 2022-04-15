Прямой эфир

Раскатывать тесто тонко не нужно. Готовим чебуреки по простому рецепту

15 апреля 2022 12:50
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Любимая закуска и сытный перекус. Чебуреки – хит стола. За вкуснейшим рецептом мы обратились к опытной хозяюшке Елене Михайловне. От ее хрустящих конвертиков слюнки текут.

Раскатывать тесто тонко не нужно. Готовим чебуреки по простому рецепту-1

Елена Станкевич, хозяюшка:
В нашей семье очень любят чебуреки. Замораживаем, и когда приходят к нам гости  дети и внуки, с удовольствием угощаем.

Рецепт очень простой: 200 грамм берем свинины, 200 грамм говядины, 2 луковицы. Добавляем лук, мелко накрошим, добавляем фарш, солим, перец по вкусу.

Раскатывать тесто тонко не нужно. Готовим чебуреки по простому рецепту-4

Мясное раздолье. Чтобы фарш был сочным, добавляем 5 ложек холодной воды. Он впитает влагу и будет мягким. Кто впервые придумал чебуреки – история туманная. Есть версия, что узбеки, только начинка была овощная. Но большинство склоняется к монголо-татарам. По легенде, воины Чингисхана во время одного из переходов перевернули над костром щит и приготовили славные пирожки с бараниной.

Елена Станкевич:
Для теста нам понадобится 300 грамм муки просеянной, чайную ложку сахара и чайную ложку соли, все это перемешиваем. Внимание, добавляем сюда столовую ложку водки  это для того, чтобы наши чебуреки были пупырчатые. Это крутой кипяток, добавляем и быстро мешаем, 250 миллилитров.

Раскатывать тесто тонко не нужно. Готовим чебуреки по простому рецепту-7

Фокус вступил в силу. Масса становится шелковой, как пластилин. Смазываем маслицем руки, чтобы тесто не прилипало. Добротно вымешиваем и оставляем в покое на 20 минут. После раскатаем и разделим аппетитную колбаску на 12 частей. Ориентируйтесь на количество гостей и умножайте продукты в рецепте.

Раскатывать тесто тонко не нужно. Готовим чебуреки по простому рецепту-10

Елена Станкевич:
Раскатываем не очень тонко, потому что при жарке может вытечь начинка. Блюдцем вырезать, и все, получается вот такой вот кружочек. Сейчас берем вилочку или ложечку и наш фарш наполовину кладем вот сюда, чтобы красиво получилось.

Делать зубчики или рюшечки – дело вкуса и полет фантазии. Лепите восточный деликатес от души. Кстати, чебурек в переводе с крымско-татарского – сырой пирог. Все дело в том, что его жарят, а не пекут.

Раскатывать тесто тонко не нужно. Готовим чебуреки по простому рецепту-13

Елена Станкевич:
Чтобы наши чебуреки до половины плавали в масле, и как только масло раскалится, только тогда опускаем чебуреки.

Кажется, разливается золото. Хрустящие, упругие, ароматные. Удовольствие в каждом кусочке.

Елена Станкевич:
Всем приятного аппетита!

Раскатывать тесто тонко не нужно. Готовим чебуреки по простому рецепту-16

Сколько народов, столько и кулинарных изысков. Елена Михайловна подает чебуреки со сметаной. Совет к столу – держите порцию вертикально, чтобы сок оставался внутри. Так не испачкаетесь, и каждый кусочек будет в радость.

Елена Станкевич:
Мы будем угощать всех чебуреками.

# Кулинария # общество # Елена Станкевич # Анастасия Макеева # Фотофакт

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