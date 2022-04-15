Раскатывать тесто тонко не нужно. Готовим чебуреки по простому рецепту

Любимая закуска и сытный перекус. Чебуреки – хит стола. За вкуснейшим рецептом мы обратились к опытной хозяюшке Елене Михайловне. От ее хрустящих конвертиков слюнки текут.

Елена Станкевич, хозяюшка:

В нашей семье очень любят чебуреки. Замораживаем, и когда приходят к нам гости – дети и внуки, с удовольствием угощаем. Рецепт очень простой: 200 грамм берем свинины, 200 грамм говядины, 2 луковицы. Добавляем лук, мелко накрошим, добавляем фарш, солим, перец по вкусу.

Мясное раздолье. Чтобы фарш был сочным, добавляем 5 ложек холодной воды. Он впитает влагу и будет мягким. Кто впервые придумал чебуреки – история туманная. Есть версия, что узбеки, только начинка была овощная. Но большинство склоняется к монголо-татарам. По легенде, воины Чингисхана во время одного из переходов перевернули над костром щит и приготовили славные пирожки с бараниной. Елена Станкевич:

Для теста нам понадобится 300 грамм муки просеянной, чайную ложку сахара и чайную ложку соли, все это перемешиваем. Внимание, добавляем сюда столовую ложку водки – это для того, чтобы наши чебуреки были пупырчатые. Это крутой кипяток, добавляем и быстро мешаем, 250 миллилитров.

Фокус вступил в силу. Масса становится шелковой, как пластилин. Смазываем маслицем руки, чтобы тесто не прилипало. Добротно вымешиваем и оставляем в покое на 20 минут. После раскатаем и разделим аппетитную колбаску на 12 частей. Ориентируйтесь на количество гостей и умножайте продукты в рецепте.

Елена Станкевич:

Раскатываем не очень тонко, потому что при жарке может вытечь начинка. Блюдцем вырезать, и все, получается вот такой вот кружочек. Сейчас берем вилочку или ложечку и наш фарш наполовину кладем вот сюда, чтобы красиво получилось. Делать зубчики или рюшечки – дело вкуса и полет фантазии. Лепите восточный деликатес от души. Кстати, чебурек в переводе с крымско-татарского – сырой пирог. Все дело в том, что его жарят, а не пекут.

Елена Станкевич:

Чтобы наши чебуреки до половины плавали в масле, и как только масло раскалится, только тогда опускаем чебуреки. Кажется, разливается золото. Хрустящие, упругие, ароматные. Удовольствие в каждом кусочке. Елена Станкевич:

Всем приятного аппетита!