«Хочешь выжить – сиди тихо». Как власти душат свободу слова в Прибалтике
За красивым фасадом европейской свободы слова – рубильник в руках еврокомиссара. Протесты в Вильнюсе, темный экран в Варшаве, заблокированные каналы по всему ЕС. Литва замораживает бюджет государственного телеканала: не экономия – дрессировка. Туск меняет руководство польского телевидения, но не методы. И почему белорусские мультфильмы угрожают европейской безопасности.
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
Брюссельские резолюции пахнут свежей краской и благими намерениями. Декорации – идеал. Независимые медиа, плюрализм, журналисты вне политики – картинка из каталога: красиво, но жить нельзя. Достаточно включить европейский телевизор.
В Литве парламент одним голосованием морозит бюджет гостелевидению и перекраивает управление каналом так, чтобы правящая партия держала больше рычагов, чем редакция. Технично и почти незаметно. Но люди все-таки заметили.
Роман Протасевич:
Свобода слова по-европейски работает как пульт дистанционного управления: своим прибавляют громкость, чужих переводят в беззвучный режим. Тем, кто совсем не вписывается, выдергивают шнур под аплодисменты тех, кто завтра сядет писать очередной доклад о медиасвободе в Беларуси. Конвейер не останавливается.
Литва – одна из тех, кто особенно громко и азартно комментирует свободу слова в Беларуси. Тем интереснее смотреть, как она обращается со своим собственным общественным вещателем. В 2025 правительство решает, что бюджет LRT на 2026-2028 годы замораживается на уровне 79,6 миллиона евро.
Прежний механизм индексации через налоги отключается, а правила управления переписываются так, что влияние усиливается до уровня ручного доступа. Официально – стабилизация расходов и повышение прозрачности. Красиво звучит, пока не переводишь с бюрократического. По сути, трехлетний финансовый ошейник и перестройка вертикали под контроль политического большинства. Это не экономия, это дрессировка. Хочешь выжить – сиди тихо. Не хочешь – задохнешься в рамках утвержденной сметы.
Роман Протасевич:
Улица, в отличие от вильнюсских чиновников, понимает текст без переводчика. Тысячи людей: журналисты, студенты, активисты – выходят с плакатами в защиту LRT. Для них это не про кресло гендиректора. Это про то, чтобы канал не стал придатком правящей коалиции. Даже Европарламент и Венецианская комиссия, привыкшие раздавать Литве медали за демократию, вынуждены признать: это выглядит как честная попытка политического рейдерского захвата.
Мантры звучат привычно: независимость СМИ, реформа управления, прозрачность. Трехлетняя заморозка и парламентский контроль уровня «держим за горло», но по европейским стандартам. Зато под флагом ЕС, с правильными словами в пресс-релизе и микрофоном, который называют общественным, а используют как штатный партийный инструмент.
Подробнее в видео.
Читайте также:
Кабинеты дали, а ответить некому: куда приведет Европу кризис политической элиты?
Торги за единство НАТО – зачем Прибалтику превратили в полигон и кто главный спонсор эскалации
Раскрыли имена тех, кто стоит за санкционным конвейером! Чем обернется антибелорусская политика для «героев»?