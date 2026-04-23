«Хочешь выжить – сиди тихо». Как власти душат свободу слова в Прибалтике

За красивым фасадом европейской свободы слова – рубильник в руках еврокомиссара. Протесты в Вильнюсе, темный экран в Варшаве, заблокированные каналы по всему ЕС. Литва замораживает бюджет государственного телеканала: не экономия – дрессировка. Туск меняет руководство польского телевидения, но не методы. И почему белорусские мультфильмы угрожают европейской безопасности.

В Литве парламент одним голосованием морозит бюджет гостелевидению и перекраивает управление каналом так, чтобы правящая партия держала больше рычагов, чем редакция. Технично и почти незаметно. Но люди все-таки заметили.

Роман Протасевич:

Свобода слова по-европейски работает как пульт дистанционного управления: своим прибавляют громкость, чужих переводят в беззвучный режим. Тем, кто совсем не вписывается, выдергивают шнур под аплодисменты тех, кто завтра сядет писать очередной доклад о медиасвободе в Беларуси. Конвейер не останавливается.

Литва – одна из тех, кто особенно громко и азартно комментирует свободу слова в Беларуси. Тем интереснее смотреть, как она обращается со своим собственным общественным вещателем. В 2025 правительство решает, что бюджет LRT на 2026-2028 годы замораживается на уровне 79,6 миллиона евро.

Прежний механизм индексации через налоги отключается, а правила управления переписываются так, что влияние усиливается до уровня ручного доступа. Официально – стабилизация расходов и повышение прозрачности. Красиво звучит, пока не переводишь с бюрократического. По сути, трехлетний финансовый ошейник и перестройка вертикали под контроль политического большинства. Это не экономия, это дрессировка. Хочешь выжить – сиди тихо. Не хочешь – задохнешься в рамках утвержденной сметы.