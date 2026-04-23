В Минске обсудили перспективы развития медиаисследований

В эпоху гибридной войны с информационными атаками, технологиями распространения фейков и возможностями искусственного интеллекта проверенная и оперативная информация становится очень ценным ресурсом, и в том числе поэтому государственные СМИ завоевывают все больший авторитет среди белорусской аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если же 5 лет назад показатель доверия составил порядка 40 %, то по данным конца 2025 года – это цифра уже выше 60 %. А вот как сделать такие медиаисследования точнее и что для этого необходимо, обсудили 23 апреля в Минске.