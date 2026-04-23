В Минске обсудили перспективы развития медиаисследований
В эпоху гибридной войны с информационными атаками, технологиями распространения фейков и возможностями искусственного интеллекта проверенная и оперативная информация становится очень ценным ресурсом, и в том числе поэтому государственные СМИ завоевывают все больший авторитет среди белорусской аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если же 5 лет назад показатель доверия составил порядка 40 %, то по данным конца 2025 года – это цифра уже выше 60 %. А вот как сделать такие медиаисследования точнее и что для этого необходимо, обсудили 23 апреля в Минске.
Говорить о тенденциях анализа информпространства собрались ученые и эксперты основных исследовательских структур Беларуси. С каждым годом их деятельность становится все сложнее. На белорусском инфополе появляется все больше игроков. В частности, речь идет об интернете. Несмотря на это, верхушку топа по популярности занимает ТВ. И речь не только о телесмотрении, в топе и интернет-контент наших каналов.
Александр Посталовский заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:
Аудитория государственных средств массовой информации пользуется доверием, она востребована. Люди активно участвуют и в потреблении информационного контента. В принципе, мы видим, что недавно была эта деструктивная акция, когда на YouTube непосредственно тот контент белорусских телеканалов, довольно популярных, посещаемых, фактически был удален. То есть это тоже в какой-то степени дополнительно является отражением тех цифр, тех тенденций, которые мы получаем в рамках наших исследований.
Ученые и эксперты также обсудили внедрение новых подходов к измерению поведения аудитории и использования искусственного интеллекта в медиапроизводстве. Особое внимание уделили вопросам распознавания дипфейков.