«Часть денег я инвестирую в учёбу». Как нащупать предпринимательскую жилку? Анонс «Большого города»

Смотрите в субботу, 16 апреля, ток-шоу « Большой город » в 16:40 на телеканале СТВ.

Время возможностей: как удержаться на плаву в условиях внешнеэкономической турбулентности? Инновационные разработки мегаполиса: где учат азбуке бизнеса и откуда у совсем юных ребят идеи на миллион?

Я сама из обычной семьи, у меня не было в семье предпринимателей. Та самая жилка – она как мышца, она прокачивается.

Можно ли монетизировать идею без вложений и как черную полосу превратить во взлетную?