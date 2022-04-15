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«Часть денег я инвестирую в учёбу». Как нащупать предпринимательскую жилку? Анонс «Большого города»

15 апреля 2022 12:42
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Время возможностей: как удержаться на плаву в условиях внешнеэкономической турбулентности? Инновационные разработки мегаполиса: где учат азбуке бизнеса и откуда у совсем юных ребят идеи на миллион?

Смотрите в субботу, 16 апреля, ток-шоу «Большой город» в 16:40 на телеканале СТВ.

Финансовая грамотность с пеленок.

«Часть денег я инвестирую в учёбу». Как нащупать предпринимательскую жилку? Анонс «Большого города»-1

Часть денег я инвестирую в учебу.

Как нащупать предпринимательскую жилку?

«Часть денег я инвестирую в учёбу». Как нащупать предпринимательскую жилку? Анонс «Большого города»-4

Я сама из обычной семьи, у меня не было в семье предпринимателей. Та самая жилка – она как мышца, она прокачивается.

Можно ли монетизировать идею без вложений и как черную полосу превратить во взлетную?

«Часть денег я инвестирую в учёбу». Как нащупать предпринимательскую жилку? Анонс «Большого города»-7

Необходимо провести маркетинговый анализ – нужна ли кому-то ваша идея.

А также не упустим заметные новости мегаполиса.

«Часть денег я инвестирую в учёбу». Как нащупать предпринимательскую жилку? Анонс «Большого города»-10

Кристина Сущеня, СТВ:
За неделю аферисты выманили у жителей большого города свыше 60 тысяч долларов.

Илона Волынец, СТВ:
На этой неделе задержали хулигана, который повреждал шины неправильно припаркованных автомобилей.

И расскажем, как совместить приятное с полезным.

«Часть денег я инвестирую в учёбу». Как нащупать предпринимательскую жилку? Анонс «Большого города»-13

Место встречи неизменно – СТВ в 16:40, уже в эту субботу, 16 апреля. Не пропустите!

# Бизнес в Беларуси # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Фотофакт

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