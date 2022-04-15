«Часть денег я инвестирую в учёбу». Как нащупать предпринимательскую жилку? Анонс «Большого города»
Время возможностей: как удержаться на плаву в условиях внешнеэкономической турбулентности? Инновационные разработки мегаполиса: где учат азбуке бизнеса и откуда у совсем юных ребят идеи на миллион?
Смотрите в субботу, 16 апреля, ток-шоу «Большой город» в 16:40 на телеканале СТВ.
Финансовая грамотность с пеленок.
Часть денег я инвестирую в учебу.
Как нащупать предпринимательскую жилку?
Я сама из обычной семьи, у меня не было в семье предпринимателей. Та самая жилка – она как мышца, она прокачивается.
Можно ли монетизировать идею без вложений и как черную полосу превратить во взлетную?
Необходимо провести маркетинговый анализ – нужна ли кому-то ваша идея.
А также не упустим заметные новости мегаполиса.
Кристина Сущеня, СТВ:
За неделю аферисты выманили у жителей большого города свыше 60 тысяч долларов.
Илона Волынец, СТВ:
На этой неделе задержали хулигана, который повреждал шины неправильно припаркованных автомобилей.
И расскажем, как совместить приятное с полезным.
Место встречи неизменно – СТВ в 16:40, уже в эту субботу, 16 апреля. Не пропустите!