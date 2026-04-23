Белорусские производители представлены на международной выставке в Зимбабве

Энергетика, машиностроение, продукты питания. Белорусский стенд открылся на Зимбабвийской международной торговой выставке в Булавайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспофорум является крупнейшей межрегиональной экспозицией к югу от Сахары. Он проходит ежегодно – нынешняя сессия уже 66-я – и предлагает масштабную торговую презентацию в регионе. В числе экспонентов 400 производителей из 30 стран мира. Беларусь – один из самых ожидаемых участников. Стенд отечественных производителей традиционно посещает президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. И этот год не стал исключением.

Ольга Масловская, корреспондент:

Если сегодня вас нет в Булавайо, значит, вы недальновидный бизнесмен. Для старых и новых мировых игроков Африка – наиболее перспективный континент. Первое, здесь кладезь природных ресурсов. Второе, странам южнее экватора нужны технологии и надежные партнеры.

Каждый год – и так уже больше шести десятилетий – в Зимбабве приезжают производители из разных стран мира, чтобы презентовать новейшие разработки и найти партнеров. Вместе эффективнее. Николайчик – о выставке в Зимбабве: белорусский стенд всегда имеет большой интерес. Подробности здесь.

Площадь выставочного центра обширная. Занимает 17 гектаров. Более 400 экспонентов из 30 стран мира. Беларусь уже традиционно здесь. Продукты питания, нужные людям машины, энергетические технологии – все это актуально для Зимбабве. Кроме чисто экономического интереса, наши страны связывает дружба. Встречи на высшем уровне, обмены делегациями, поэтому высокого гостя в лице президента Эммерсона Мнангагва на белорусском стенде ждали. Вместе с лидером Зимбабве с экспозицией наших производителей ознакомился глава Ботсваны. Николайчик: участие в выставке содействует выполнению задачи Президента по наращиванию присутствия в Африке – подробнее.

Сейчас Зимбабве решает важную задачу: не только накормить собственное население, но и начать зарабатывать на экспорте продовольствия. Модернизировать отрасль АПК помогает Беларусь. Сейчас реализуется третий этап механизации сельского хозяйства Зимбабве белорусской техникой.