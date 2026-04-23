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Белорусские производители представлены на международной выставке в Зимбабве

23 апреля 2026 17:00
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Энергетика, машиностроение, продукты питания. Белорусский стенд открылся на Зимбабвийской международной торговой выставке в Булавайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспофорум является крупнейшей межрегиональной экспозицией к югу от Сахары. Он проходит ежегодно – нынешняя сессия уже 66-я – и предлагает масштабную торговую презентацию в регионе. 

В числе экспонентов 400 производителей из 30 стран мира. Беларусь – один из самых ожидаемых участников. Стенд отечественных производителей традиционно посещает президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. И этот год не стал исключением.

Белорусские производители представлены на международной выставке в Зимбабве-2

Ольга Масловская, корреспондент:
Если сегодня вас нет в Булавайо, значит, вы недальновидный бизнесмен. Для старых и новых мировых игроков Африка – наиболее перспективный континент. Первое, здесь кладезь природных ресурсов. Второе, странам южнее экватора нужны технологии и надежные партнеры.

Белорусские производители представлены на международной выставке в Зимбабве-4

Каждый год – и так уже больше шести десятилетий – в Зимбабве приезжают производители из разных стран мира, чтобы презентовать новейшие разработки и найти партнеров. Вместе эффективнее. 

Николайчик – о выставке в Зимбабве: белорусский стенд всегда имеет большой интерес. Подробности здесь.

Белорусские производители представлены на международной выставке в Зимбабве-6

Площадь выставочного центра обширная. Занимает 17 гектаров. Более 400 экспонентов из 30 стран мира. Беларусь уже традиционно здесь. Продукты питания, нужные людям машины, энергетические технологии – все это актуально для Зимбабве. 

Кроме чисто экономического интереса, наши страны связывает дружба. Встречи на высшем уровне, обмены делегациями, поэтому высокого гостя в лице президента Эммерсона Мнангагва на белорусском стенде ждали. Вместе с лидером Зимбабве с экспозицией наших производителей ознакомился глава Ботсваны.

Николайчик: участие в выставке содействует выполнению задачи Президента по наращиванию присутствия в Африке – подробнее.

Белорусские производители представлены на международной выставке в Зимбабве-8

Сейчас Зимбабве решает важную задачу: не только накормить собственное население, но и начать зарабатывать на экспорте продовольствия. Модернизировать отрасль АПК помогает Беларусь. Сейчас реализуется третий этап механизации сельского хозяйства Зимбабве белорусской техникой. 

Белорусские производители представлены на международной выставке в Зимбабве-10

С 2021 года в южноафриканскую страну поставлено более 2 тысяч отечественных машин. Скоро новая партия небольших и маневренных «Беларусов». Они очень нужны мелким фермерам, которые обрабатывают участки до 20 гектаров. Таких аграриев в стране порядка 35 тысяч. Деловая неделя на полях Зимбабвийской международной торговой выставки наполнена встречами и переговорами. Бизнес-круги двух стран работают над заключением новых контрактов.

Подробнее в видео.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Зимбабве # Экспорт

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