С 27 февраля ГАИ Минской области выявила более 650 нарушений ПДД водителями маршруток

Новости Беларуси. За две недели сотрудники Госавтоинспекции Минской области составили более 650 административных протоколов за нарушение ПДД водителями маршруток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С 27 февраля инспекторы ГАИ провели практически 50 рейдов, в том числе с представителями транспортной инспекции. В первую очередь отслеживают соблюдение скоростного режима, также проверяют техническое состояние маршрутных такси, необходимую документацию и правомерность переоборудования автомобилей. Кроме того, в период межсезонья на контроле состояние шин.

Андрей Ключник, инспектор дорожно-патрульной службы специального подразделения ГАИ УВД Миноблисполкома:

Нарушения происходят – в основном не пристегнутые ремни безопасности, перевозка пассажиров сверх количества, высадка, посадка пассажиров в неустановленных местах. В данный момент проводится как гласный контроль, так и скрытый контроль за дорожным движением.

Главная задача подобных рейдов – напомнить перевозчикам о правилах дорожного движения и улучшить качество услуг. Также результаты подобных проверок могут стать базой для обновления ПДД.