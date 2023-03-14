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С 27 февраля ГАИ Минской области выявила более 650 нарушений ПДД водителями маршруток

14 марта 2023 19:29
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Новости Беларуси. За две недели сотрудники Госавтоинспекции Минской области составили более 650 административных протоколов за нарушение ПДД водителями маршруток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С 27 февраля ГАИ Минской области выявила более 650 нарушений ПДД водителями маршруток-1

С 27 февраля инспекторы ГАИ провели практически 50 рейдов, в том числе с представителями транспортной инспекции. В первую очередь отслеживают соблюдение скоростного режима, также проверяют техническое состояние маршрутных такси, необходимую документацию и правомерность переоборудования автомобилей. Кроме того, в период межсезонья на контроле состояние шин.

С 27 февраля ГАИ Минской области выявила более 650 нарушений ПДД водителями маршруток-4

Андрей Ключник, инспектор дорожно-патрульной службы специального подразделения ГАИ УВД Миноблисполкома:
Нарушения происходят – в основном не пристегнутые ремни безопасности, перевозка пассажиров сверх количества, высадка, посадка пассажиров в неустановленных местах. В данный момент проводится как гласный контроль, так и скрытый контроль за дорожным движением.

Главная задача подобных рейдов – напомнить перевозчикам о правилах дорожного движения и улучшить качество услуг. Также результаты подобных проверок могут стать базой для обновления ПДД.

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# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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