Лучшие танкисты из Гродно отправятся на чемпионат Вооружённых Сил страны. Посмотрите, как отбирали сильнейших!

Новости Беларуси. Учесть скорость ветра, рассчитать траекторию выстрела и попасть в «десятку» – все это сегодня, 14 марта, проделывали экипажи механизированных бригад Гродно и Слонима. На полигоне «Гожский» развернулись четырехдневные соревнования мотострелков и танкистов Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам лучшие военные получат путевку на чемпионат Вооруженных Сил страны, а дальше – международные старты. Галина Буро расскажет подробности.

Боевые машины на диспозиции, команда «огонь»! Для экипажей БМП-2 день стрельб из 30-миллиметровой пушки и пулемета. Три линии мишеней, четкие действия команды и зоркий глаз. Ведь на финальном окопе наиболее сложная цель – она самая маленькая – за считаные секунды попасть надо по-снайперски в яблочко. Это высший пилотаж. «Хочется быть первым». Под Гродно выбирают лучших мотострелков и танкистов. Стать первым среди лучших – жребий брошен. Цена успеха на троих: командира, наводчика и водителя-механика.

Галина Буро, корреспондент:

Вот здесь находится место водителя-механика. Стесненные условия внутри БМП заставляют военнослужащих поддерживать хорошую физическую форму. Но во время соревнований члены экипажа порой забывают про тесноту, могут даже меняться местами, все для победы.

Гвардии лейтенант Павел Лютыч – командир взвода. Говорит, и отец, и брат хотели стать военными, но мечту мужской половины семьи все же исполнил он. Хоть и пришел на службу в слонимскую бригаду летом, по-настоящему горячий сезон ощутил сейчас: надо проявить мастерство, которому научили в Военной академии.

Павел Лютыч, командир взвода 11-й гвардейской отдельной механизированной бригады:

Даже сейчас погодные условия: при сильном ветре надо учитывать и отклонение, и вводить корректировки определенные. Представляли Академию на таких же соревнованиях, тогда заняли призовое первое место первое и вернулись героями.

– И здесь тоже рассчитываете?

– Надеюсь. Все-таки дух соревнования есть, хочется посоперничать с кем-то, представляем свою бригаду и не хотим ударить в грязь лицом. Показать, что мы тоже что-то умеем.

На одном поле по три экипажа боевых машин пехоты и танков Т-72Б от механизированных бригад Гродно и Слонима. Четыре соревновательных дня – время проявить навыки и в стрельбе, и в вождении, и в сдаче нормативов по физической подготовке. А дальше – уровень интернациональный. Такие соревнования как часть подготовки. Ежегодно белорусские военные участвуют в Международных армейских играх, в том числе в танковом биатлоне.

Александр Уосис, заместитель командира взвода 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады:

Пять раз участвовал в Международных армейских играх, два раза занимали вторые места, один раз занимали третье место. В прошлом году вернулись из Китайской Народной Республики со вторым местом, проиграли только хозяевам. Достойно выступили, я считаю, есть чем гордиться. Обошли очень таких серьезных соперников – Российскую Федерацию, Иран.