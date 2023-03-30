«Сюда съезжались искусные мастера отовсюду». Чем была знаменита иконописная школа в Ветке?

Какое купечество без самоваров. Старообрядцы были хранителями чайной традиции. Долгое время Россия была первым поставщиком и импортером Иван-чая. Целый мир. Растапливали смолистыми шишками для аромата, воду набирали в чистой реке. Теплые беседы длились часами. На столе всегда были варенье и пряники. Специй у купцов хватало. И сегодня в музее можно поучаствовать в кулинарном мастер-классе и увезти смачный сувенир.

Петр Цалко, директор Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова:

Мы зрабілі копіі дошак, якія выкарыстоўвалі ў 1907 годзе, і зараз мы пячом з іх пернікі. У Ветцы пернiкі пякла сама Царыца. Такая мянушка была ў жанчыны. Стараверскае вяселле не ўспрымаецца без пернікаў. Усім гасцям дарыліся пернікі. Успрыманне самавара было як успрыманне гаспадыні дома. Па формах, казалі, як бачыш самавар, вось такая і гаспадыня. К ХVIII веку в Ветке сформировалась иконописная школа. Неспроста, ведь сюда съезжались искусные мастера отовсюду. Светлым творчеством они снабжали весь старообрядческий мир. Только представьте, было около 600 прорисей. Одних Богородиц 160 трафаретов. Но каждый раз из-под кисти выходили живые неповторимые лики. Федоровской молились при тяжелых родах. У Огневидной просили помощи при болезнях и лихорадках. Николай Отвратный отвращал бесов. Он пристально смотрит за левое плечо, где сидит черт. Заглянем в иконописную мастерскую и представим, как много веков назад при свечах рождались образы святых.

Петр Цалко:

Абраз пішацца на дошцы лісцяных парод. Гэта тканіна, бачыце, накладваецца, вось такі белы ляўкас. Вось вы ў руках трымаеце асятровы пузыр, які варыцца, як клей, змешваецца з мелам, такім чынам атрымліваецца шчыльная аснова. І вось вялікая колькасць такіх бутэлечак з каляровай фарбай. Камяні, каштоўныя камяні, якія расціраліся. Пасля каменяцёркі яны паступалі ў ступкі, яшчэ больш дробава расціраліся, змешваліся з яечным жаўтком і сухім белым віном – вось была такая тэмперная фарба, якой пісаліся абразы.

ХХ век поставил точку в священном искусстве. Последней иконой, написанной в Ветке, стал Иоанн Богослов в молчании. Очень символично. Но память будет жить вечно. В мастерской златокузнецов все так же звонко. В чеканке староверам не было равных. Они одевали иконы в серебряные и золоченные ризы, украшали драгоценными и полудрагоценными камнями. Как сказочная шкатулка. Заготовленные рисунки ювелирно переносили на металл и при помощи инструментов создавали кружевной объем. Каждый краешек прорабатывался часами, чтобы распустились цветы и защебетали птицы. Многие оклады в музее – результат золотых рук реставраторов, которые возрождают из пепла старину. Старообрядческий Иерусалим. О каких необычных традициях можно узнать в Ветковском музее – подробности здесь. Петр Цалко:

Перад намі цэлыя райскія сады, якія вырасталі, цэлыя іканастасы. Мы бачым хатнікі, яны былі ў дамах стараабраднікаў, цэлыя іканастасы, таму прынцып мой дом – мой храм захоўваўся. Калі ствараўся гэты кіёт, электрычнасці не было. І калі адна свечка-лямпадка гарыць, калі заходзіш у цёмны дом, відаць, дзе жыве Бог. Кіёт – гэта такі партал у той боскі свет, такі сакрэт вялікі, справа ў тым, што ўсё гэта спачатку выразалася з дрэва. Гэта ліпа. І таму адзін з тэрмінаў, які ёсць. Ліпа, як несапраўдны, як падробка, гэта дрэва, якое пакрыта тонкімі лістамі сусальнага золата і стварае цэлую атмасферу.