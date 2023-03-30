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Старообрядческий Иерусалим. О каких необычных традициях можно узнать в Ветковском музее?

30 марта 2023 12:53
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Этнический космос – ваша стихия? Обожаете традиции и белорусский колорит? Субботний рейс в Ветковский музей точно для вас. У этого уголка Гомельщины удивительная судьба. С XVII века он стал старообрядческим Иерусалимом. Реформа патриарха Никона расколола православный мир.

Старообрядческий Иерусалим. О каких необычных традициях можно узнать в Ветковском музее?-1

Петр Цалко, директор Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова:
8-канцовы крыж, які часткова замяняецца на 4-канцовы ў новай культуры. Калі патрыярх Нікан абвясціў, што трохперсце будзе асноўным, стараабраднікі называлі тых, хто прыняў гэты канон дробнікамі. Двоеперсце, укладваецца канон. Бог-бацька, бог-сын, таму што ў Хрысце сышліся і боскі, і чалавечы пачатак, Святая Тройца. Усе хросныя хады, усе вянчальныя зноў адбываюцца па сонцы. Пры патрыярху Нікане наадварот адбываецца супраць сонца.

«Сюда съезжались искусные мастера отовсюду». Чем была знаменита иконописная школа в Ветке – подробности здесь.

Несогласные москвичи и «мнози великроссийские люди» были вынуждены покинуть отечество, чтобы сохранить обряд, молиться, строить церкви. Приютом для раскольников стало левобережье Сожа. Как писали в летописи, места звероопасные и необжитые. Граница Стародубского полка, современной Брянщины и Ветковщины. На тот момент она принадлежала пану Халецкому, который дает добро староверам, основывается остров Ветка.

Старообрядческий Иерусалим. О каких необычных традициях можно узнать в Ветковском музее?-4

Петр Цалко:
Сама рака магла даць назву гораду, Ветка адгалінаванне Сожа, адна з легенд, што калі стараабраднікі ішлі ўздоўж ракі, то на ваду пусцілі ікону – Знак Прасвятой Багародзіцы – і прывязалі да яе галінку, і вось дзе гэтая галінка прыплыла да берага, там быў як раз такі і заснаваны горад. Але ёсць яшчэ трэцяя прыгожая версія. Калі вы трапляеце ў Ветку. Першае, што вы бачыце, гэта вялікую, прыгожую Чырвоную плошчу. Як і ў Маскве. Першы храм, які пабудаваны – Храм Покрыва Прасвятой Багародзіцы на Чырвонай плошчы, таму стараабраднікі, калі яны прыйшлі сюды. Яны заснавалі Малую Ветку Масквы. Таму стараабрадцаў да гэтага часу называюць маскалі.

Старообрядческий Иерусалим. О каких необычных традициях можно узнать в Ветковском музее?-7

За полвека Ветка разрослась до 40 тысяч населения. В сравнении, в Москве на то время было 100. В большинстве своем это были купцы. Сож – идеальный торговый путь к Черному морю. Старообрядцы много путешествовали и привезли с собой багаж эксклюзивной культуры. Иконопись, чеканка, вышивка бисером, лоскутное шитье, книжное дело, деревянная резьба и другие чудеса. Произведения искусства, которые напоминают райские сады.

Кстати, оригинальное здание музея – бывший дом ветковского купца Тимофея Грошикова. Нарядная эклектика XIX века словно была создана для музея. И в 1987-м в доме разместили атмосферную экспозицию на основе богатой коллекции художника и страстного пропагандиста старообряднической культуры – Федора Григорьевича Шклярова. Он стал первым директором музея и совместно с работниками вырезал сказочные врата. Здесь все символично. Мужчина с топором как добытчик и строитель дома. Женщина с колосьями как хранительница очага. Седовласый старец с книгой – образ мудрых предков, с которыми здесь не теряют нить.

Петр Цалко:
Ветка вызначаецца сваёй драўлянай архітэктурнай разьбой. Адзін з яскравых прыкладаў гэтая лиштва, якая ў ХІХ стагоддзі ўпрыгожвала адзін з веткаўскіх дамоў, зараз упрыгожвае прастору музея, раскрывае нам такую ​​невялікую таямніцу, хто ж такія стараабраднікі. Мы бачым мужчын з такімі густымі бародамі, бо страабраднікам забаронена было агаляць бароды. Мы бачым жанчын, якія будуць у прыгожых сарафанах з хусткамі, якія зашпільваюцца на шпільку, вузлоў нельга вязаць.

Старообрядческий Иерусалим. О каких необычных традициях можно узнать в Ветковском музее?-10

Анастасія Макеева, корреспондент:
По легенде в Ветке была 1 000 купеческих лавок, во время ярмарок из окрестных деревень приезжали в 2-3 ночи, чтобы занять свое место под солнцем. А у модниц неизменным спросом пользовались коробейники. У них прямо как в шкатулках блистали шелка, коралловые бусы, пуговицы и еще масса прелестей для гардеробчика.

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# Музеи # общество # Фотофакт

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