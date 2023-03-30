Старообрядческий Иерусалим. О каких необычных традициях можно узнать в Ветковском музее?

Этнический космос – ваша стихия? Обожаете традиции и белорусский колорит? Субботний рейс в Ветковский музей точно для вас. У этого уголка Гомельщины удивительная судьба. С XVII века он стал старообрядческим Иерусалимом. Реформа патриарха Никона расколола православный мир.

Несогласные москвичи и «мнози великроссийские люди» были вынуждены покинуть отечество, чтобы сохранить обряд, молиться, строить церкви. Приютом для раскольников стало левобережье Сожа. Как писали в летописи, места звероопасные и необжитые. Граница Стародубского полка, современной Брянщины и Ветковщины. На тот момент она принадлежала пану Халецкому, который дает добро староверам, основывается остров Ветка.

Петр Цалко: Сама рака магла даць назву гораду, Ветка – адгалінаванне Сожа, адна з легенд, што калі стараабраднікі ішлі ўздоўж ракі, то на ваду пусцілі ікону – Знак Прасвятой Багародзіцы – і прывязалі да яе галінку, і вось дзе гэтая галінка прыплыла да берага, там быў як раз такі і заснаваны горад. Але ёсць яшчэ трэцяя прыгожая версія. Калі вы трапляеце ў Ветку. Першае, што вы бачыце, гэта вялікую, прыгожую Чырвоную плошчу. Як і ў Маскве. Першы храм, які пабудаваны – Храм Покрыва Прасвятой Багародзіцы на Чырвонай плошчы, таму стараабраднікі, калі яны прыйшлі сюды. Яны заснавалі Малую Ветку Масквы. Таму стараабрадцаў да гэтага часу называюць маскалі.

За полвека Ветка разрослась до 40 тысяч населения. В сравнении, в Москве на то время было 100. В большинстве своем это были купцы. Сож – идеальный торговый путь к Черному морю. Старообрядцы много путешествовали и привезли с собой багаж эксклюзивной культуры. Иконопись, чеканка, вышивка бисером, лоскутное шитье, книжное дело, деревянная резьба и другие чудеса. Произведения искусства, которые напоминают райские сады.

Кстати, оригинальное здание музея – бывший дом ветковского купца Тимофея Грошикова. Нарядная эклектика XIX века словно была создана для музея. И в 1987-м в доме разместили атмосферную экспозицию на основе богатой коллекции художника и страстного пропагандиста старообряднической культуры – Федора Григорьевича Шклярова. Он стал первым директором музея и совместно с работниками вырезал сказочные врата. Здесь все символично. Мужчина с топором как добытчик и строитель дома. Женщина с колосьями как хранительница очага. Седовласый старец с книгой – образ мудрых предков, с которыми здесь не теряют нить.

Петр Цалко:

Ветка вызначаецца сваёй драўлянай архітэктурнай разьбой. Адзін з яскравых прыкладаў гэтая лиштва, якая ў ХІХ стагоддзі ўпрыгожвала адзін з веткаўскіх дамоў, зараз упрыгожвае прастору музея, раскрывае нам такую ​​невялікую таямніцу, хто ж такія стараабраднікі. Мы бачым мужчын з такімі густымі бародамі, бо страабраднікам забаронена было агаляць бароды. Мы бачым жанчын, якія будуць у прыгожых сарафанах з хусткамі, якія зашпільваюцца на шпільку, вузлоў нельга вязаць.