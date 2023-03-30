Олег Романов встретился с депутатами Палаты представителей

Новости Беларуси. О перспективах развития новой политической силы и построении региональных отделений. Председатель партии «Белая Русь» встретился с депутатами Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О перспективах развития новой политической силы и построении региональных отделений. Председатель партии «Белая Русь» встретился с депутатами Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня партийная система в нашей стране выходит на новый, качественно высокий уровень. Новое политобъединение должно стать эффективным посредником между представителями власти и народа. На прошедшей встрече предметно обсудили, как парламентарии будут продвигать идеи «Белой Руси» в своих регионах. Отраженные в уставе партии тезисы должны стать достоянием широких слоев белорусского общества. Другой немаловажный вопрос, который затронули в ходе дискуссии, – распределение полномочий внутри политического объединения.
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
У нас будет дифференциация внутри высшего политического совета. Будет предложено коллегам членство в комиссиях по соответствующим направлениям. Кроме того, партия будет реализовывать проекты соответствующей направленности. И через проектную работу мы также будем стремиться к достижению тех отдельных целей, которые заложены в программе нашей партии.
На данный момент из всего состава депутатского корпуса Палаты представителей больше половины – члены общественного объединения «Белая Русь». И сегодня их особенно интересует алгоритм перехода в партию.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Идет процесс создания на основе этого общественного движения политической партии. Это очень важный и знаковый момент. Во-первых, давно об этом говорили как рядовые члены общественного объединения, так и его лидеры. Во-вторых, это мировая практика, когда политическая партия создается на базе общественных объединений и подпитывается исходя из действий одного или нескольких общественных объединений.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня, когда уже не просто выполняются требования обновленной Конституции, а мы находимся в преддверии нового формата проведения выборов. И здесь будет очень активно проявлять себя именно партийные органы.
Решение о создании белорусской партии «Белая Русь» было принято на учредительном собрании. На данном этапе ведется сверка данных, представленных учредителями. В планах к концу следующий недели подать полный пакет документов в Министерство юстиции для проверки и регистрации новой партии.
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