Олег Романов встретился с депутатами Палаты представителей

Новости Беларуси. О перспективах развития новой политической силы и построении региональных отделений. Председатель партии «Белая Русь» встретился с депутатами Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня партийная система в нашей стране выходит на новый, качественно высокий уровень. Новое политобъединение должно стать эффективным посредником между представителями власти и народа. На прошедшей встрече предметно обсудили, как парламентарии будут продвигать идеи «Белой Руси» в своих регионах. Отраженные в уставе партии тезисы должны стать достоянием широких слоев белорусского общества. Другой немаловажный вопрос, который затронули в ходе дискуссии, – распределение полномочий внутри политического объединения.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

У нас будет дифференциация внутри высшего политического совета. Будет предложено коллегам членство в комиссиях по соответствующим направлениям. Кроме того, партия будет реализовывать проекты соответствующей направленности. И через проектную работу мы также будем стремиться к достижению тех отдельных целей, которые заложены в программе нашей партии.

На данный момент из всего состава депутатского корпуса Палаты представителей больше половины – члены общественного объединения «Белая Русь». И сегодня их особенно интересует алгоритм перехода в партию.