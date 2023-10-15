«Сытые животные и хорошее молоко». Корреспондент СТВ посетила сельхозпредприятие «Ракитница»

Новости Беларуси. Продолжается в стране и уборка царицы полей. Кукурузы на зерно уже намолочено свыше 1 миллиона 70 тысяч тонн. Но погода уже диктует новый темп работы аграриям – поправку надо делать на похолодание. В непростой сельскохозяйственный год царица полей станет хорошим подспорьем при недоборе зерновых. Средняя урожайность 81 центнер с гектара. Впрочем, на отдельных полях она вдвое выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кукурузный расклад в репортаже Кристины Протосовицкой.

Царица полей не стерпит холодного к себе отношения. Резкий минус – сигнал для аграриев на силос уборку завершать. С зерном менее категорично, впрочем, расслабляться не стоит.

Дмитрий Никитин, директор сельхозпредприятия «Ракитница»:

До этого минуса на силос мы уже убрали полностью. Осталось только на зерно. Что касается зерна, то его в большей степени и подсушило. Если учитывать, что зерно идет на сушку на КЗС [Зерноочистительный комплекс – прим.ред.]. Когда мы начинали уборку, была 33 % влажность, сейчас некоторые поля нам выдают и 27 %, 25 %.

Когда один в поле точно воин. Механизатору Сергею Горбу достались все кукурузные поля хозяйства. Силос заложили, с зерном уже финиширует. Справились рекордно – на месяц раньше.

Сергей Горб, механизатор сельхозпредприятия «Ракитница»:

Это уже радует. Теплее ставить на хранение. Не замерзаешь. В том году было похуже. Сухая погода, быстрее убирается. В Брестской области темп на полторы недели быстрее 2022 года. Рассчитывают получить не менее 320 тысяч тонн, а это практически на треть больше прошлогоднего урожая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Темп уборки кукурузы в первом регионе крайне высокий. Хозяйство «Ракитница» Жабинковского района уже завершает уборку. И это буквально не последние гектары, а метры.

Сезон год кормит. А прокормить в хозяйстве нужно более тысячи голов дойного стада. Зерно кукурузы с полей в «Ракитнице» отправляется на площадку для плющения. Здесь его измельчают и закладывают в рукава для консервации. Через 40 дней этот ценный высокоэнергетический продукт дополнит рацион буренок. Хозяйский подход, о чем неоднократно говорил Президент. За три года в хозяйстве отмечают аппетит буренок и рост производства молока.

Дмитрий Никитин:

Сам процесс довольно простой. Сама плющилка, трактор «АМКОДОР» для погрузки. Так как он собственного производства, он удешевляет процесс приготовления комбикорма. Сытые животные и хорошее молоко.