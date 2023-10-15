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Лунный календарь дачника с 16 по 22 октября. Список важных работ

15 октября 2023 12:52
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать октябрь? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Лунный календарь дачника с 16 по 22 октября. Список важных работ-1

16 октября можно укоренять черенки, вносить в почву удобрения. Следует уделить время санитарной обрезке кустов и деревьев. Также это удачный день для заготовки цветов лекарственных растений. С 17 по 20 октября подходящее время для посадки кустов смородины, крыжовника и малины. А на клумбе можно высадить крокусы, зимостойкие лилии и ирисы. 21 октября хороший день для посадки лука и чеснока. 22 октября можно вносить в грунт калийно-фосфорную подкормку.

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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