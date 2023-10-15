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Хлеборобы намолотили свыше 8,5 млн тонн зерна

15 октября 2023 13:54
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Новости Беларуси. Республиканский каравай продолжает набирать вес. Более 8,5 миллиона тонн зерна с учётом рапса и кукурузы намолотили хлеборобы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хлеборобы намолотили свыше 8,5 млн тонн зерна-1

На финишную прямую выходит уборка корнеплодов. Картофеля накопали свыше 700 тысяч тонн, сахарной свёклы – более 2,3 миллиона. Но не только о хлебе насущном думают аграрии. Именно сейчас в стране закладывается основа будущего урожая. Сев озимых зерновых почти завершён. Осталось внести семена на 6,5 % полей от запланированной площади.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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