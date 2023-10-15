Елена Зябликова: рожайте и делайте крепче свою семью и нашу страну!

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором. Ежегодно 14 октября в Беларуси празднуется День матери. В каждой женщине мы видим величие материнства, уют семейного очага, доброту к людям и преданность родной земле, сохранение традиций для будущего нашей страны. В них заложена огромная созидательная сила, которую они умело применяют в развитии всех сфер нашей жизни. О роли женщины мы поговорим с членом Совета Республики Еленой Зябликовой. Какова роль женщины в семейных отношениях? Никита Рачиловский:

Женщины испокон веков всегда были хранительницами семейного очага. Так ли это сегодня, на ваш взгляд?

Елена Зябликова, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Я считаю, что это так. Конечно же, семья не может быть и без второй половины, без мужчины. Должна быть гармония. Но прежде всего, когда вы заходите сами в любую семью, с порога вы уже видите, какая в доме хозяйка. Это говорит о женщине. Я согласна со старинной пословицей: женщина – это шея. Куда она повернет, так и будет. Поэтому женщина должна просчитать любую ситуацию. Она должна быть умной, мудрой и вовремя направить своего мужчину для того, чтобы в семье был лад, мир, спокойствие. Никита Рачиловский:

Сегодня мы можем заметить, что далеко не вся молодежь стремится очень рано и быстро заводить семьи и воспитывать детей. Как вы считаете, с чем это связано? Елена Зябликова:

Конечно же, это издержки нашего времени. Сегодня наша молодежь хочет прежде всего проявить себя, сделать какую-то себе базу для дальнейшей жизни. Они думают о том, что сейчас мы поживем для себя, дети – это потом. Дети – это действительно серьезная ответственность. Они требуют очень большого времени, внимания. И днем, и ночью, несмотря на то, есть ли у нас желание, есть ли у нас время, конечно, ребенку и семье нужно уделять внимание всегда. Но я здесь могу привести очень много и положительных примеров. Среди моего круга общения есть очень много молодых людей, которые имеют в 30 лет, к примеру, уже троих, думают о четвертом ребенке. Много у нас сейчас молодых людей, которые задумываются о том, что хорошая семья, большая семья – это очень хорошо. И я хочу сказать, что мы сегодня должны изучать опыт других стран. Ничего в этом плохого нет. Ко всему можно привыкнуть, но ту радость, которую дарят дети, те взаимоотношения, которые они приносят в семью, наверное, не заменит никакая карьера в нашей жизни. А карьеру можно успеть сделать, а вот хорошую и крепкую семью, деток можно уже и не успеть вовремя завести.

Никита Рачиловский:

Тем более здесь вопрос не только желания, но и репродуктивной системы – позволит ли она завести детей. Елена Зябликова:

Конечно же. Мы сегодня говорим и об экологии, и о влиянии всех моментов, даже и IT на наше здоровье. Мы должны это понимать. Все нужно делать вовремя. И поверьте, молодые люди, я вас агитирую с удовольствием. Прихожу в любую молодую аудиторию и говорю, иногда даже ребята в колледже начинают улыбаться. Говорю: выходите замуж, женитесь, рожайте как можно больше деток. Ведь сегодня в нашей стране делается все для того, чтобы маме и семье жилось комфортно. Наше законодательство полностью работает на нашу здоровую и крепкую семью. И поверьте, многие молодые люди, когда у них случается хорошая семья, большая, они это понимают и все успевают. Сенатор о господдержке многодетных семей Никита Рачиловский:

Тем более очень мощная поддержка, очень сильная социальная политика проводится в нашей стране. Молодые семьи, многодетные семьи не остаются без внимания. И такая поддержка присутствует далеко не в каждой стране. Елена Зябликова:

Безусловно, не в каждой стране. Мы общались со многими своими коллегами и друзьями. Такой поддержки нет. Я считаю, что наша страна отличается этим. И у нас будет в дальнейшем эта поддержка. Самое главное, что мы говорим о том, что она не уменьшается, а наоборот, с каждым годом только увеличивается. И сегодня молодые люди могут с тремя детьми, которые имеют четвертого ребенка, могут и построить себе жилье. И сегодня есть льготы. Они каждый раз увеличиваются. Сегодня мы понимаем, что и в детских садах есть льготы для этих деток, и удешевление питания, и в различные кружки можно этих деток записывать, и это тоже для этих семей значительно дешевле. Поэтому только рожайте и делайте крепче и свою семью, и нашу страну. Ведь это большая радость и счастье – иметь свое продолжение в детях.

Никита Рачиловский:

Даже на самом ярком примере, три кода декретного отпуска, когда в других странах несколько месяцев, полгода, год максимум. Найти страну, где еще три года будет декретный отпуск, это нужно очень хорошенько постараться. Можно по пальцам перечислить такие страны. Елена Зябликова:

Да, я согласна с вами. Поэтому должны это ценить и понимать. Никита Рачиловский:

А как вам удается совмещать в себе роли сенатора, управленца и матери? Елена Зябликова:

Конечно же, это непросто, но сегодня я уже имею взрослого сына. Моему сыну 33 года, и он уже не живет со мной. И теперь у меня появилось больше возможностей для того, чтобы отдаваться работе с людьми, своей профессии. Хочу сказать, конечно же, в любом случае, когда был ребенок, и сейчас, когда я более свободна, 24 часов в сутках бывает очень мало. Но понимаешь, что завтра наступает следующий день, появляются новые возможности, и ты более уверенно идешь вперед. Это зависит от того, насколько ты любишь свою профессию и то дело, которым ты занимаешься. Я очень люблю то дело, которым я занимаюсь. Я очень люблю людей, я очень люблю справедливость. Я сама честный человек, люблю, чтобы все делалось по совести. Поэтому работа с людьми для меня очень важна, и я считаю, что это моя работа. Никита Рачиловский:

Расскажите, пожалуйста, какие у вас есть семейные традиции?

Елена Зябликова:

У каждого семейные традиции свои. Но самое основное – мы очень внимательно относимся друг к другу. Не проходит ни дня, чтобы я не позвонила своей маме, своей сестре и своему сыну. Это в нашей семье заведено. Если мы куда-то уезжаем, даже на небольшое время, мы обязательно позвоним, что мы приехали. Ну и, наверное, это наши семейные праздники. Мы всегда вместе, где бы мы ни были, стараемся собираться на Новый год, на дни рождения, на какие-то знаменательные даты. Ну и что сегодня нас еще объединяет, наверное, это пришло с возрастом, – это история нашей семьи. Сегодня, наверное, мы больше вспоминать стараемся о наших предках, выспрашиваем у тех, кто уже остался. Осталось, к сожалению, у меня очень мало родных и близких, которые могут рассказать о нашей семье, о наших предках. Сейчас мы стараемся собрать любые письма, сообщения, чтобы иметь представление о своей семье, чтобы передать это своим детям. Что объединяет женщин Беларуси и Узбекистана? Никита Рачиловский:

Говоря про женщин со всего мира, совсем недавно состоялся первый Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Он прошел очень успешно, насыщенно, было много контактов. Расскажите, пожалуйста, более не официальную часть, а человеческую, душевную, как происходил контакт между матерями, женщинами, которые занимаются в бизнесе, в целом ваше впечатление об этом контакте?

Елена Зябликова:

Очень знаменательное мероприятие состоялось в нашей стране. И очень приятно, что по инициативе Совета Республики произошло. Приехали успешные женщины к нам, бизнес-женщины. Да, конечно же, мы посмотрели очень много, показали, какая великая наша страна. Показали самое лучшее предприятие, потому что совершалось очень много контрактов на будущее, чтобы у нас связи налаживались. Не только инвестиции, но мы свои товары продвигали дальше. Но хочется сказать, что, конечно же, все мы женщины, и вот за такой неформальной беседой мы поняли, что у нас очень много общего. Мы говорили о кухне, рассказывали о своей традиционной, нам рассказывали о тех блюдах, которые готовят узбекские женщины. И, конечно же, мы много говорили о воспитании наших детей, мы много говорили о школе, какие же у нас ценности в семье, как строятся взаимоотношения мужчины и женщины. И, конечно же, пришли к одному мнению, что нас так много объединяет. Потому что мы мамы, потому что мы заботимся о своих детях, потому что каждый из нас хочет мира прежде всего, чтобы жили наши дети, чтобы их жизнь складывалась лучше, чем наша.