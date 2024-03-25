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Чем отличается лень от прокрастинации? Ответил магистр психологии

25 марта 2024 12:17
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25 марта – Международный день прокрастинации. Любители откладывать все на потом, можете расслабиться и не корить себя за то, что не успели что-то сделать. Чем прокрастинация отличается от лени? Обсудили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии магистр психологии Денис Северов.

Что такое прокрастинация?

Чем отличается лень от прокрастинации? Ответил магистр психологии-1

Денис Северов, магистр психологии:
Человек, с одной стороны, совершает ряд каких-то действий, движений, но не совершает точные действия, которые приводят его к цели и решению задачи.

Лень – это когда человек просто лежит на диване и понимает, что ничего не хочет делать. У прокрастинатора всегда есть цель, задача, которую нужно решить. Он занимается всем чем угодно, только не совершает именно эти ключевые действия.

Как распознать прокрастинатора? Подробности в видеоматериале.

# Психология # общество # Денис Северов

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