Чем отличается лень от прокрастинации? Ответил магистр психологии

25 марта – Международный день прокрастинации. Любители откладывать все на потом, можете расслабиться и не корить себя за то, что не успели что-то сделать. Чем прокрастинация отличается от лени? Обсудили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии магистр психологии Денис Северов.

Денис Северов, магистр психологии:

Человек, с одной стороны, совершает ряд каких-то действий, движений, но не совершает точные действия, которые приводят его к цели и решению задачи.

Лень – это когда человек просто лежит на диване и понимает, что ничего не хочет делать. У прокрастинатора всегда есть цель, задача, которую нужно решить. Он занимается всем чем угодно, только не совершает именно эти ключевые действия.