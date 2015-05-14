Свыше $1 млн выделено в Беларуси на семейный капитал с начала 2015 года

Новости Беларуси. В Беларуси на семейный капитал уже выделено свыше миллиона долларов. Соответствующей госпомощью на данный момент воспользовались 116 многодетных семей.

Программа стартовала в Беларуси с начала 2015 года.

Каждая семья, в которой рождается третий или последующий ребенок, сможет получить единовременную выплату от государства – 10 тысяч долларов.

Но распоряжаться этой суммой можно будет, когда третьему ребенку исполнится 18 лет.

Кроме того, с июня в стране планируется расширить спектр оказываемых соцуслуг. В частности, это коснется семей, которые имеют право на получение услуги няни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Артеменко, заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты:

Будет расширена норма предоставления услуги няни, если в семье воспитывается двойня. Сегодня это 12 часов, и услуги будут расширены до 20 часов. Кроме того, будут снижены расценки по предоставлению услуги социальной передышки для семей, воспитывающих детей-инвалидов старше четырех лет. Сегодня эта услуга оказывается на базе домов-интернатов для детей инвалидов соком до 28 дней.