«Мельница моды—2015»: что мешает выйти на подиум отечественному легпрому?

Новости Беларуси. И в продолжение темы качества, но уже в ином ракурсе. Речь – об индустрии моды. В то время как наши дизайнеры весьма активно покоряют мировой подиум, одежда, сшитая на белорусских предприятиях, находит своего покупателя не так быстро, как хотелось бы.

13 мая в Минске стартовал ежегодный республиканский фестиваль «Мельница моды—2015». А для корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ он стал еще одним поводом найти ответ на вопрос: что мешает отечественному легпрому выйти на подиум?

Шить одежду Наталья решила с раннего детства. Поспособствовала работа папы. Маленькой девочкой ей не раз приходилась бывать в магазинах тканей. С возрастом любовь к разноцветным лоскуткам переросла в авторские коллекции.

Наталья Косцова, дизайнер:

Это наш белорусский лен, цветной. А это наш белорусский хлопок и трикотаж – очень, кстати, хороший. После каждого показа я продаю все свои вещи. У меня нет, конечно, магазина, но есть свои покупатели.

Сейчас Наталья работает над детской коллекцией одежды. Возраст клиентов девушку не смущает. Несмотря на определение «начинающая» у дизайнера уже есть свои постоянные клиенты. Благодаря их заказам, Наталья может позволить себе участие и в благотворительных проектах. Прямо с подиума ее морская коллекция отправится в детский дом.

Элеонора Лутович, СТВ:

Не удержалась, решила помочь Наталье в создании ее новой коллекции. Конечно, серьезную работу мне не доверили, но вот нанести белый горох разрешили!

О том, как сделать хобби работай, сегодня думают многие начинающие модельеры. Открыть собственный магазин, работать над созданием уникальных и эксклюзивных вещей – это, конечно, уровень. Но за подобными достижениями в модной индустрии стоят немалые деньги и годы работы.

Для начала, воплотить свои идеи в жизнь свободные художники могли бы попробовать на отечественных предприятиях по пошиву одежды, тем более что спрос на подобные услуги с каждым днем растет.

Иван Айплатов, дизайнер, креативный директор предприятия по пошиву женской одежды:

Я всегда придерживаюсь мнения, что необходимость движет миром. Когда предприятию станет необходимо привлекать нового дизайнера, расширять какую-то линейку, то они начнут шевелиться и делать это.

Заполучить именитого дизайнера предприятию по пошиву женской одежды удалось на одном из показов. После непродолжительного общения и переговоров Айплатов возглавил дизайнерский отдел фирмы. С тех пор целевая аудитория компании заметно помолодела. На лицо сегодня перемены и в финансовом отделе.

Анатолий Венедиктов, заместитель директора предприятия по пошиву женской одежды:

Продажи у нас в этом году увеличились. В первую очередь, нас интересует дизайнер, который может создать коллекцию, которая будет представлять коммерческий интерес. С этой точки зрения молодых дизайнеров можно рассматривать как перспективных. То есть мы можем их взять, с ним работать. Но ведущим дизайнером должен быть человек состоявшийся.

О необходимости перемен в сфере белорусской индустрии моды сегодня говорят уже не только дизайнеры, но и производители.

Те, кто готов к переходу на новый уровень работы, ищут ценные кадры. Тот, кто с привлечением новых идей и решений не торопится, довольствуется тем, что есть. Ровным счетом, как и не все молодые дизайнеры ввиду амбиций и юношеского максимализма, не горят желанием идти работать на фабрики.

Вопрос, как найти компромисс между творческим порывом дизайнеров и выпуском товаров народного потребления, пока остается открытым.