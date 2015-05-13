10 тысяч военнослужащих в этом году «уволятся в запас»

Новости Беларуси. Около 10 тысяч военнослужащих, чьи убеждения не помешали им выполнить свой воинский долг, в этом году покинут свои части. Так, уже сегодня со знаменем подразделения прощались солдаты и сержанты 38-ой отдельной мобильной бригады, что в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за несколько часов до «увольнения в запас» Александр Козловский собирает свой скромный багаж. В рюкзаке лишь разрешенный по уставу минимум. Теперь уже бывший военнослужащий уверяет, что за полтора года службы научился жить без излишеств, зато приобрел четкое понимание: армия – не просто школа жизни.

Александр Козловский, военнослужащий 38-ой отдельной мобильной бригады:

В государстве должна быть боеспособная армия. Должно быть престижно служить в армии. События в Украине показали, что сильная, сплоченная и армия – залог безопасности.

На гражданке, говорит Александр, армейская дисциплинированность будет как нельзя кстати. Агроном по профессии, молодой человек намерен сразу включиться в битву за урожай. В новую жизнь, говорят ребята, обязательно возьмут суровые десантные законы.

Четкая строгость коробок и чеканный шаг – особая гордость брестских десантников. Безукоризненную выправку они совсем недавно демонстрировали на параде в честь Юбилея Победы. Сегодня парадными расчетами в Брестской Крепости бойцы прощались со знаменем части.

Алексей Глушко, военнослужащий 38-ой отдельной мобильной бригады:

Получили мы здесь десантную закалку, которая останется на всю жизнь, мы получили здесь настоящую мужскую дружбу, которая также будет с нами на долгие-долгие годы.

Клим Брейс, военнослужащий 38-ой отдельной мобильной бригады:

Служба армии – школа для мужчины. Мы получили навыки бойца, защитника. Это постоянные выезды, учения, подготовка солдат в полевых условия.

Прощание с боевым знаменем, уверяют дембеля, – ритуал, который подводит черту всему сделанному за армейские полтора года.

Сегодня в запас уволены 350 квалифицированных армейских специалистов, готовых при первой необходимости встать на защиту Отечества.

Дмитрий Соболь, командир 38-ой отдельной мобильной бригады:

Там они привыкли – дома мама, папа. Здесь самостоятельность – это раз. Второе – те задачи учебно-боевые, которые они выполняли, их было множество. Их закалили, они совсем по-другому относятся к жизни. Я думаю, что это будет достойное будущее нашей страны.

Уже в ближайшее время на место выбывших в новую жизнь солдат в строй станут новобранцы. 15 мая в бригаде ждут пополнение.