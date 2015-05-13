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В Минске открыли музей бензоколонок

13 мая 2015 18:11
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Новости Беларуси. Королевство бензоколонок! Ретроспективу отечественной и зарубежной заправки железных коней теперь можно увидеть в столице, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Топливный» музей открыли на улице Боровой. Среди эксклюзивных экспонатов: старые топливно-раздаточные колонки и оборудование нефтебаз, которое использовалось еще в советские времена.

Это здание украшает десяток раритетов тех времен, когда автомобиль был именно роскошью, а не средством передвижения.

Примечательно, что в 19-20 веках бензоколонки представляли собой небольшие сооружения, напоминающие обычные частные дома, а их хозяева жили и работали в одном месте.

# общество # Музеи Минска

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