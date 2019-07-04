Свыше 280 единиц боевой техники и тысячи зрителей: самые яркие моменты парада в День Независимости

Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости. Торжества накануне прошли по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске состоялся масштабный парад. Участие в нем приняли несколько тысяч военнослужащих и свыше 280 единиц боевой техники. Высший пилотаж в небе показали авиаторы. Особенно ярким получилось и театрализованное представление. Более тысячи артистов показали зрителям по-настоящему героическую Беларусь. Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Видеоверсия

Корреспондент Анастасия Иванникова расскажет и покажет самые яркие моменты. 5 тысяч военнослужащих, 280 единиц колесной и гусеничной техники, 50 «воздушных красавцев». Парад 2019 года запомнится и масштабами, и красочной картинкой, и особой атмосферой. Сумерки добавили сочных красок в и без того яркий праздник. Дата действительно знаковая. Только вдумайтесь: ровно 75 лет назад прошли последние бои за нашу столицу, за мирный Минск. Минск, который теперь каждый год становится эпицентром праздничного парада. Парада, благодаря которому каждый по достоинству может оценить боеспособность нашей армии. А это дорого стоит. Ведь сегодня мир штормит от новых вызовов и угроз. Но мы должны стойко противостоять всем конфликтам – военным, информационным, экономическим. Уметь найти компромисс. Александр Лукашенко вновь подчеркнет важность белорусских миролюбивых инициатив. Мир – одна из важнейших ценностей. Белорусы как никто другой знают истинный смысл этих слов. Александр Лукашенко: Во имя священной памяти героев Великой Отечественной войны обязаны сохранить мир и независимость своей земли

Удивлять начали с самых первых минут. Открыла парад авиация. Вертолеты Ми-8 стали первыми, кто попал в фотообъективы зрителей. Самолеты Ан-26, Як-130, штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29... Воздушный мастер-класс показывали лучшие летчики. Крылом к крылу и военная авиации России.

Уже потом в парадном строю пройдут 25 пеших расчетов. Самые юные участники, суворовцы – впереди. А дальше – настоящий интернациональный состав. Плечом к плечу с белорусами военнослужащие Народно-освободительной армии Китая, Вооруженных Сил России, знаменные группы от Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Всего восемь стран. Словно подтверждение такого важного тезиса – партнерства ради мира. Пронесли и боевые знамена. Кстати, впервые в парадном строю – знамена партизанских формирований. Не это ли доказательство всенародного характера борьбы? Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

Ну а выхода этих участников парада, вернее участниц, все ждали с особым трепетом. Точность, слаженность действий и обаяние. Все это о женщинах-военнослужащих. Такая «прекрасная часть парада» уже стала хорошей традицией. Правда, в этом году масштабы немного другие.

Вместо одного парадного расчета – три! Один, причем впервые, – от МВД, два – от Вооруженных Сил Беларуси. Кстати, и работу над ошибками провели. Элегантную обувь сделали максимально удобной. А благодаря дополнительным застежкам шансы потерять туфельку буквально свели к нулю. Тем временем механизированную колонну по традиции возглавил легендарный советский танк Т-34. Настоящий символ Великой Отечественной войны. Сразу за ним новые и модернизированные образцы. Их около 70 %! Это стало одной из особенностей парада нынешнего года. Бронетранспортеры, бронеавтомобили «Дракон» и «Кайман», реактивная система залпового огня «Полонез».

Сводная рота почетного караула тоже смогла удивить. Да и как иначе. Слаженные и четкие действия военных виртуозов уже давно стали визитной карточкой наших парадов. За несколькими минутами выступления – строгий отбор (рост не ниже 180 см, хорошие внешние и физические данные) и месяцы подготовки.

Но все же главное, чтобы такую военную мощь нам приходилось демонстрировать лишь в мирное время. А в героизме Беларуси мы убеждались только в рамках таких постановок. Более тысячи артистов показали уникальное представление. В нем сплелись выверенная хореография, точная игра света и оригинальная музыка. За 15 минут зрителям рассказали о последних мирных днях, борьбе на фронтах и в партизанских отрядах и о послевоенном освобождении страны. Как Беларусь отмечала День Независимости. Показываем в трёх минутах